Roy Barreras responde a señalamiento de Francia Márquez: “De malas yo”. ¿Qué pasó?

El senador y presidente del Congreso, Roy Barreras, respondió este martes 14 de marzo de manera sarcástica a los señalamientos que le hizo la vicepresidenta, Francia Márquez, sobre supuestamente haberle ofrecido “a todo el mundo” el puesto de fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro durante la campaña electoral.

La vicepresidenta aseguró que tiene sus diferencias en la forma de pensar con el presidente del Congreso. “Yo no he estado de acuerdo con Roy Barreras en muchas cosas y no lo he ocultado; sé que tiene un derecho a hacer política, es un derecho que tienen todos los ciudadanos, y respeto las decisiones que va tomando; creo que, si es en el marco del Pacto Histórico, las decisiones deberían ser más dialogadas y concertadas y no una imposición, pero respeto su decisión de hacer política en la manera que él considere”, dijo.

Francia Márquez se convirtió en la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, pero su escogencia no fue inmediata. - Foto: archivo

La vicepresidenta habló por primera vez de los hechos que se conocieron una vez el presidente Petro se había posesionado en la Casa de Nariño: Roy Barreras les habría ofrecido a varias casas políticas el cargo que ella ostenta hoy.

Por ejemplo, le había ofrecido ese puesto a la esposa de Germán Vargas y a la esposa de Alejandro Gaviria. “No, no sabía”, dijo Márquez.

“Pues Roy Barreras le ha ofrecido esa Vicepresidencia a todo el mundo… (risas), como a mí me ofreció ser cabeza de lista al Senado…”, siguió.

Márquez aclaró que todo eso sucedió mucho antes de que ella hubiera tenido la impresionante votación de 700 mil sufragios en la consulta del Pacto Histórico: “No, no tenía nada en ese momento. Eso fue antes de la consulta…”.

El presidente del Congreso, Roy Barreras, ha sido señalado de haber ofrecido la fórmula vicepresidencial a otras personas por encima de Francia Márquez. - Foto: Prensa Roy Barreras

Frente a este señalamiento, Barreras respondió y aseguró que lo que hizo fue sugerir “nombres de mujeres colombianas que transmitieran equilibrio y estabilidad”.

Luego soltó una frase cargada de crítica: “Pero ‘de malas’ yo porque la decisión autónoma correspondía exclusivamente a nuestro candidato presidencial Gustavo Petro. Decisión que respaldé por su sensibilidad social”.

No a todo el mundo. Sugerí un par de nombres de mujeres colombianas que transmitieran equilibrio y estabilidad. Pero “de malas”’ yo porque la decisión autónoma correspondía exclusivamente a nuestro candidato presidencial G. Petro. Decisión q respaldé por su sensibilidad social — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 14, 2023

El comentario resulta tener una carga crítica importante si se tiene en cuenta que la vicepresidenta ha estado en el ojo de la crítica por cuenta de una declaración suya en SEMANA en la que asegura que va a seguir llegando en helicóptero a su residencia: “Pues de malas, y lo siento”.

La vicepresidenta Francia Márquez habló en SEMANA acerca de sus viajes en helicóptero. - Foto: Semana

Este pronunciamiento de la vicepresidenta se dio luego de que se conocieran imágenes de ella llegando en helicóptero a su lujosa vivienda en Dapa, cerca de Cali (Valle del Cauca).

La vicepresidenta aseguró que ese escándalo solo se entiende en el contexto del racismo que vive el país. Aseveró que si ella fuera blanca y de élite, no estuvieran haciendo escándalo porque es normal.

“Es normal que a una persona de élite, que nació en cuna de oro, la transporten en esos equipamientos y esas aeronaves, pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia se transporte en eso. Pues de malas, y lo siento”, sostuvo con contundencia.

La vicepresidenta aseguró que habla así porque tiene razones de peso. “Perdónenme los colombianos por decirlo así, pero de malas. Soy la vicepresidenta de este país y mientras lo sea, el Estado tiene la responsabilidad de brindarme todas las garantías de seguridad necesarias para cumplir con mi tarea como vicepresidenta”, dice.

Insistió en que no es algo de lo que se arrepienta. “Voy a seguir. Las veces que vaya, voy a ir en helicóptero. Le guste a la élite colombiana o no. Yo soy la vicepresidenta de este país, me eligieron los mismos 11 millones y algo que eligieron al presidente. Me eligieron a mí. Y, por ser una mujer que hoy está ocupando el segundo cargo más importante de este país, me merezco que el Estado en su conjunto me cuide a mí para poder asegurar la ejecución de mi trabajo y contribuir al cuidado de todos los colombianos y colombianas. Eso lo han hecho con todos los presidentes y vicepresidentes, todos lo han hecho. ¿Por qué a los otros no les hacen escándalo?”, argumentó.