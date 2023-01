“Se te ocurrió la brillante idea de mandarme a quitar la seguridad (por venganza)”: expareja del hijo de Petro arremete en su contra

Days Vásquez, la expareja de Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, está visiblemente molesta con el hoy diputado del Atlántico.

Aunque abiertamente no había manifestado disgusto alguno con su expareja, este lunes 30 de enero la joven barranquillera se mostró indignada con un comentario que el hijo del jefe de Estado hizo a través de su cuenta personal de Twitter.

El diputado escribió que “es agobiante que en Barranquilla se esté viviendo entre asesinatos, extorsiones y atracos. La ciudad se ha vuelto invivible”.

Agregó que la masacre en el barrio El Santuario “deja ver que las autoridades locales no dan abasto. Urge la intervención del Gobierno nacional”.

Lo que no imaginó Petro es que una de las personas que reaccionara en contra de su comentario fuera Vásquez, con quien concluyó su relación sentimental antes de finalizar 2023. “Y aun así se te ocurrió la brillante idea de mandarme a quitar la seguridad (por venganza). Sabiendo como está la inseguridad y sobre todo sabiendo que me han amenazado en varias ocasiones”, escribió ella.

Vásquez –quien no dejó claro a qué tipo de venganza se refiere– tampoco especificó si la seguridad que ella tenía era oficial o privada. Si eventualmente es pública, Nicolás Petro podría terminar en problemas porque, según los señalamientos de la mujer, tendría, posiblemente, injerencia en los esquemas de seguridad.

Desde hace algunas semanas, la joven barranquillera empezó a divulgar cierto distanciamiento con Nicolás Petro, con quien aún no se ha separado de un matrimonio por lo civil que contrajeron hace un par de años, según le contó recientemente la barranquilllera a SEMANA.

Su cuenta personal de Instagram ha sido la plataforma donde la mujer ha expresado su descontento. Por ejemplo: el 24 de marzo pasado escribió textualmente: “El otro ya empezó con su campaña con la veneca, esa ya me la sé y también sé cómo funcionan. Si quieres algo, hazlo a manos limpias y sin andar difamando. Ustedes saben que todo lo sé”.

No dijo que se refería a Nicolás Petro, pero algunos de sus más de 40.000 seguidores de la red social Instagram así lo interpretaron.

Un día atrás, el 23 de marzo de 2023, reconfirmó a la opinión pública que estaba amenazada de muerte. “Hoy más que nunca temo por mi vida y la de mi hijo. No me van a callar”.

Esta no era la primera vez que la expareja del hijo del mandatario denunciaba amenazas en su contra. El lunes 21 de noviembre, la mujer, a través de su cuenta personal, confirmó la magnitud de las intimidaciones.

“Desde el pasado 16 de octubre he sido víctima constante de amenazas e intimidaciones a través de las redes sociales y llamadas telefónicas”, informó a sus seguidores.

De acuerdo con su testimonio, el 21 de noviembre de 2022 “recibí, nuevamente, una amenaza a través de Instagram”. Vásquez, visiblemente angustiada, reveló en ese momento que ya había hecho las denuncias correspondientes ante la Fiscalía porque “siento temor por mi vida”.

SEMANA conoció la denuncia que la barranquillera hizo ante la Fiscalía de Atlántico el 10 de octubre del año anterior.

Dijo que el 14 de octubre recibió una llamada a las 9:00 p. m. de un número privado. Era una voz masculina que le decía groserías y además le afirmó: “Te vamos a pelar; cuídate”. La llamada –según el relato de la mujer– se colgó enseguida. “Luego me volvieron a marcar en dos ocasiones de ese número privado, pero yo no le contesté la llamada”, detalló.

A renglón seguido narró: “El 23 de octubre a las 4:16 p. m. recibí un mensaje por la red social Instagram de un perfil a nombre de Carmelo Osorio que decía: ‘Te vas a morir, pero antes derramarás lágrimas de sangre, a mí nadie me humilla, no permito que nadie me saque de la casa’. Apenas se percataron de que había leído el mensaje, me bloquearon para que yo no tuviera acceso a la cuenta y menos poder verla; no tengo problemas con nadie”.

Cabe resaltar que pese al distanciamiento entre Vásquez y Petro, la mujer sigue creyendo que Gustavo Petro es un buen gobernante. Sin embargo, en las elecciones regionales de octubre de 2023 se apartará de la izquierda y respaldará la candidatura de Alejandro Char a la Alcaldía de Barranquilla, si al final él decide competir de nuevo por la capital del Atlántico.