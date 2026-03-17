Senadora electa Sara Castellanos sobre Abelardo de la Espriella: “Creo que él ha entendido que no puede gobernar sin Dios”

La recién elegida senadora de Salvación Nacional, Sara Castellanos, habló en SEMANA del proceso de conversión a la fe que ha tenido el candidato Abelardo de la Espriella. Según la ahora senadora del partido del candidato, Abelardo “ha entendido que puede gobernar un país como está ahora Colombia sin Dios“.

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Castellanos, quien es abiertamente creyente, aseguró que entiende que el candidato tiene un pasado y que ella no es nadie para juzgar esa parte de su vida. Sin embargo, también contó que tuvo la oportunidad de hablar con el candidato antes del proceso electoral y que está segura de que es un hombre de fe que “ha dado pasos” para acercarse a Dios.

“Yo no soy quién para juzgar si él tuvo una conversión o no. Pero qué me dice a mí mucho de una persona; sus frutos, el fruto de la persona y de las actitudes, de con quién se está rodeando. Yo lo conozco apenas hace un año; yo también vi ese video donde él dice que es ateo (yo nunca apoyaría a un ateo), pero fue la primera cosa que le pregunté”, contó la senadora electa.

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Sara Castellanos, senadora electa de Salvación Nacional. Foto: Paula López

Castellanos también reveló que, en medio de esa conversación, Abelardo de la Espriella le contó que la vida le había cambiado hace cinco años. “Tiene una experiencia que lo cambió y yo he visto que él se ha rodeado de personas de fe y eso habla mucho. Conozco a la esposa, que es una mujer extremadamente creyente, de fe y que ora todos los días”.

En esa misma vía, la senadora aseguró que, gracias a estas conversaciones y experiencias con el Tigre, puede decir que es un hombre de fe, que lee la Biblia todos los días y que está dando pasos para acercarse a Dios.

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Sara Castellanos, senadora electa de Salvación Nacional. Foto: Paula López

Él dice: “‘Yo soy el único al que le niegan la conversión’ y yo, la verdad, creo que él tuvo un cambio que lo hizo tomar esa decisión (…) creo que él ha entendido que no puede gobernar sin Dios, que es muy difícil levantar una nación como está sin Dios. En todo lugar donde él va, le da la gloria a Dios”.