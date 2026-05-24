“Si los palomistas quieren la derrota de Cepeda, quizás deban votar de una vez por De la Espriella”: Mauricio Vargas pide no esperar a segunda vuelta

La recta final de la contienda electoral abrió a ocho días un debate estratégico en torno al comportamiento de los votantes de cara a la primera vuelta, que se desarrollará el próximo domingo, 31 de mayo.

La última batalla por la primera vuelta: así será la recta final en la pelea por la Presidencia

El analista político Mauricio Vargas, en su más reciente columna de opinión en el diario El Tiempo, expone una dura crítica a la indecisión de algunos sectores de centro y centro-derecha, especialmente ligados a la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Para Vargas, quienes están optando por entregar su apoyo definitivo hacia una opción unificada en la primera vuelta bajo la premisa de esperar los resultados y la obligada clarificación del panorama en una eventual segunda vuelta, “quizás deban dejar de lado sus prevenciones y ayudar”.

Los candidatos Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia llegan como los más fuertes de la contienda electoral. Foto: Semana

El columnista se refiere a las más recientes encuestas publicadas previo a la primera vuelta, donde el panorama de intención de voto parece claro en mostrar que el candidato Abelardo de la Espriella le ganó el pulso a Paloma Valencia para disputar una eventual segunda vuelta con Iván Cepeda.

Es el caso de la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA, que pone como ejemplo el columnista, en la que De la Espriella se disparó en intención de voto y está en empate técnico con el candidato del Pacto Histórico, mientras Valencia se sigue desplomando.

“Somos los únicos que podemos derrotar a Cepeda... En primera vamos a ganar”: Abelardo de la Espriella

“En las huestes cepedistas —y en la Casa de Nariño— están inquietos por la crecida del abogado y por sus grandes manifestaciones en una docena de ciudades: se equivocaron quienes decían que su fenómeno era solo un ‘boom’ digital en redes sociales, y no algo de carne y hueso", señaló Vargas.

El análisis de Mauricio Vargas resalta una advertencia puramente pragmática: postergarlo todo para una segunda es un lujo peligroso, por eso se cuestiona sobre “qué van a hacer los palomistas”, pese a que muchos de esta corriente política ya se fueron con De la Espriella.

Los candidatos presidenciales del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, y del Centro Democrático, Paloma Valencia. Foto: Semana

“Valencia aún cuenta con un porcentaje de fieles (entre el 14 % y el 21 %). Algunos de ellos dicen: ‘Votaré por Valencia en primera y por De la Espriella en segunda’. Asumen así que su candidata será eliminada el próximo domingo”, señaló Vargas en su escrito.

La invitación del columnista es a superar las diferencias para apostar desde la primera vuelta de manera unificada, para asegurar asegurar un cambio de rumbo político, evitando los imprevistos y las sorpresas más adelante.

“Si en todo caso van a terminar apoyando a De la Espriella, ¿acaso no tiene más sentido que voten el domingo 31 por el abogado, de modo que empareje más a Cepeda en primera vuelta e inicie con mucha más fuerza la dura batalla de tres semanas hasta la segunda?“, indicó Vargas.

“La gente de Paloma tiene alas y no se va para ninguna parte”: Paloma Valencia ante eventual segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

Y finalmente concluyó: “Más allá del duelo que están viviendo por el desinfle de su candidata, lo que esos votantes desean es derrotar a Petro y a Cepeda. Si eso es así, quizás deban dejar de lado sus prevenciones y ayudar, con sus votos, a que el abogado logre en primera vuelta la más alta votación posible, de modo que la victoria en segunda esté mucho más cerca”.