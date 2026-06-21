Los expresidentes de Colombia ya reaccionaron al resultado de la segunda vuelta en la que Abelardo de la Espriella fue elegido como nuevo jefe de Estado para el periodo 2026-2030.

Iván Duque felicitó a De La Espriella y a su fórmula, José Manuel Restrepo, en un mensaje en el que también destacó el trabajo de la Registraduría “por unas elecciones libres y transparentes”.

Juan Manuel Santos reconoció la información arrojada por el preconteo que le dio a De La Espriella el 49,66% de los votos totales, frente al 48,70% que obtuvo Iván Cepeda. Esa información, con el 99,99% de las mesas informadas, marca una diferencia entre ambos candidatos de 250.830 votos.

“Les deseo éxitos en la tarea de gobernar una Colombia para todos. Ahora es momento de unir al país, rodear nuestras instituciones y trabajar unidos por un país más próspero y en paz”, escribió Santos.

Entre tanto, Álvaro Uribe se mostró convencido de que la administración de De La Espriella permitirá una “recuperación democrática” que daría beneficios a todos los colombianos.

“Ganaron el doctor Abelardo de la Espriella y el doctor José Manuel Restrepo a Iván Cepeda, que tuvo el apoyo de la campaña ilegal del gobierno de Gustavo Petro, la compra de votos y la imposición de los grupos narcoterroristas que obligaron a muchas comunidades a votar por Cepeda”, expresó.

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Andrés Pastrana opinó que con la victoria de De la Espriella “Colombia retoma el camino de la institucionalidad y se fortalece la democracia”. El exmandatario le dijo al saliente presidente, Gustavo Petro, que el pueblo ya habló en las urnas.

César Gaviria le pidió a De La Espriella defender la Constitución Política. “Le deseo acierto en la tarea que tiene por delante. Gobernar a Colombia exige grandeza y la convicción de que un presidente lo es de todos los colombianos, no solo de quienes lo eligieron”, manifestó.

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Cepeda pidió esperar el escrutinio de los votos para reconocer el resultado, una solicitud que fue apoyada por Ernesto Samper. “Respaldo el anuncio prudente y sereno del candidato Iván Cepeda de diferir el reconocimiento de su contendor, Abelardo de la Espriella, al fallo final de los jueces que realizarán el escrutinio legal de los votos hoy depositados", expresó Samper, quien pidió un acuerdo nacional.