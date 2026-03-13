Tras cancelación de la visita de Delcy Rodríguez, Colombia enviará delegación de alto nivel a Venezuela

Una delegación de alto nivel del Gobierno colombiano viajará este viernes 13 de marzo a Venezuela, luego de que se cancelara la reunión prevista entre el presidente Gustavo Petro y la presidenta encargada del país vecino, Delcy Rodríguez, que estaba programada para realizarse en la frontera binacional.
El encuentro entre ambos mandatarios iba a celebrarse en el Puente Internacional Atanasio Girardot, que conecta a Colombia con el estado venezolano de Táchira. Sin embargo, la cita fue suspendida a última hora por “motivos de fuerza mayor”, según informaron ambos gobiernos, aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre las razones de la decisión.
Ante este cambio en la agenda diplomática, una comisión del Ejecutivo colombiano se desplazará a territorio venezolano para continuar las conversaciones bilaterales. La Cancillería confirmó que se trata de una delegación de alto nivel, aunque sin precisar oficialmente qué funcionarios la integrarán.
De acuerdo con información publicada por el diario El País, el grupo estaría encabezado por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio y contaría además con la participación de los ministros de Defensa, Pedro Sánchez; de Comercio, Diana Morales, y de Minas y Energía, Edwin Palma. Según ese medio, los funcionarios se desplazarán desde Bogotá en el transcurso de la mañana de este viernes.
Fuentes de la Presidencia citadas por El País señalaron que el desplazamiento tendrá carácter preparatorio. La delegación buscará avanzar en la agenda bilateral de cara a una futura reunión entre Petro y Rodríguez, que por ahora no tiene fecha definida.
Durante la visita se espera, además, que Villavicencio sostenga un encuentro con su homólogo venezolano, Yván Gil. En esas conversaciones se abordarán temas clave para la relación entre ambos países, como la seguridad en la frontera, la reactivación del comercio binacional y la cooperación energética, asuntos que han marcado la agenda entre Bogotá y Caracas en los últimos años.