Tras discurso de Petro “en un estado lamentable”, senador le pide claridad por mencionar su apellido

Señor presidente, como yo soy Alfredo Deluque Zuleta, opositor a su gobierno y soy, orgullosamente, de La Guajira, le solicito que le aclare al país, de qué LUQUE estaba usted hablando o si se refería a DELUQUE, y ese DELUQUE al que calumnia, soy yo. Yo, le quiero decir, que no solo soy opositor a su gobierno, denunciante de la corrupción de los carrotanques para La Guajira, que he alzado la voz por —ese sí tráfico— el mal manejo de la salud por parte de su gobierno en La Guajira, por sus burlas al pueblo guajiro con sus fantasiosos e inexistentes proyectos, que he votado NO a sus proyectos abyectos en el Senado y lo he hecho público, sino que no soy ningún traficante de agua y mucho menos he recibido ni habría recibido viceministerios de su desastroso gobierno.