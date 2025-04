Un hijo en ProColombia y su esposa en la Superintendencia: los escándalos que salpican a Guillermo Alfonso Jaramillo

Ese caso fue denunciado durante este fin de semana después de que se conociera la existencia de un audio en el que Gómez Consuegra le dice a la agente interventora del hospital y al asesor jurídico de este que, si no firmaban el convenio, podían perder su cargo.

Esos dos funcionarios manifestaron que el contrato no era viable financieramente y que, por tanto, no podía ser firmado. Entonces, Gómez Consuegra, quien ejerce como superintendente delegada para prestadores en la Superintendencia Nacional de Salud, les habría dicho que, si no suscribían ese acuerdo, perdían sus cargos. La agente interventora terminó siendo retirada de ese rol tras negarse a suscribirlo.