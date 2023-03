“Una locura”, la crítica desde Cambio Radical a la cantidad de instituciones que crearía la reforma a la salud de Petro

La reforma a la salud definitivamente se está convirtiendo en un dolor de cabeza para el presidente Gustavo Petro.

La iniciativa se ha convertido en el principal blanco de críticas para su gobierno y se convirtió en el detonante del primer remezón ministerial, luego de la filtración del documento con críticas de algunos de los ministros del gabinete, lo que le terminó costando la salida al ministro Alejandro Gaviria.

Uno de los sectores que más ha lanzado críticas contra esta iniciativa ha sido Cambio Radical, que parece empezar a fortalecerse a costillas de la resistencia que ha generado la propuesta de Petro para darle un ‘revolcón’ a la salud en Colombia.

Cambio Radical se ha vuelto uno de los partidos más críticos con el Gobierno - Foto: SEMANA

Justamente este miércoles la representante Carolina Arbeláez, vocera de Cambio Radical en la Cámara de Representantes se fue lanza en ristre contra la iniciativa por la burocracia que, los críticos, se estaría creando.

“Una locura. El Gobierno dice que quiere acabar con la intermediación en la salud pero crea 8.240 organismos de los cuales dependerá la autorización de medicamentos y de procedimientos”, apuntó Arbeláez desde su cuenta de Twitter.

Y lanzó una dura sentencia: “más burocracia, clientelismo y corrupción en perjuicio del paciente”.

Claro que lo de Cambio Radical no han sido solo críticas a la propuesta del Gobierno, sino que ya lanzó su propia contrarreforma.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras radicó este martes la propuesta de la colectividad para hacer ajustes al modelo de salud en Colombia.

Durante la presentación de la iniciativa, el exvicepresidente indicó que está de acuerdo con el Ejecutivo en que se debe garantizar el acceso a todos los colombianos, pero resaltó sus reparos por la manera en que lo quiere hacer el Gobierno Petro.

El secretario de la Cámara, Jaime Luís Lacouture, recibió la reforma que llevó personalmente al Congreso Germán Vargas Lleras. - Foto: Cambio Radical

Vargas Lleras dijo que Cambio Radical no está en contra de reformar el sistema, pero que se debe buscar la manera equilibrada para hacerlo y sin afectar los avances que ha tenido la salud en los últimos 30 años.

“Compartimos con la opinión pública y con el Gobierno Petro algunos aspectos, porque todos reconocemos que la atención primaria y los servicios básicos merecen ser fortalecidos. Hemos luchado contra la tercerización de los médicos, no creemos en la afectación de los derechos laborales y creemos en la formación de 5.000 nuevos especialistas en el corto plazo”, dijo Vargas Lleras.

En ese sentido, dijo que está de acuerdo con el Ejecutivo en que se debe ampliar el número de especialistas en Colombia para “acabar el club de unos pocos que tienen privilegios”.

Además, resaltó que en 600 municipios del país no funciona correctamente el sistema, por lo que debe haber cambios de inmediato.

Vargas, quien ha sido un fuerte crítico de la reforma a salud y en sus escritos ha dejado plasmados sus reparos, indicó que la iniciativa del Gobierno del presidente Gustavo Petro tiene en juego la vida de los colombianos, por lo que es un asunto prioritario y que debe ser estudiado con mucho detenimiento.

Por tal razón, indicó que la reforma de Cambio Radical permitirá contar con ese rigor, con toda la profundidad en análisis económicos, técnicos y administrativos.

La reforma a la salud radicada por el Gobierno no le ha generado más que dolores de cabeza al presidente Gustavo Petro - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

En la exposición de motivos que hizo en el Congreso, Vargas indicó que la reforma del Gobierno Petro acabaría con el sistema de aseguramiento en Colombia que está alrededor del 98 %de los colombianos y que tampoco se puede acabar con la red de atención de servicios que ofrecen las EPS.

“Eso sería un gran error, creemos en que debemos avanzar en la dignificación de los servicios, en que las EPS cumplen una misión que debe continuar. No creemos en que las EPS deben acabarse o convertirse en entidades para hacer auditorías, no creemos en eso. No debemos reducirlas. No se deben acabar los copagos, los planes complementarios y la medicina prepagada”.