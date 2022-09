“Vamos el 15 de noviembre a la gran manifestación de apoyo a Gustavo Petro”: Gustavo Bolívar

El senador Gustavo Bolívar volvió a insistir en realizar una marcha en favor de Gustavo Petro para conmemorar sus primeros 100 días de mandato y contrarrestar las manifestaciones que se han hecho en contra del Gobierno.

“Ya vimos que hubo una marcha en contra de Gustavo Petro, pueden llamarla injusta, de la manera que quieran”, dijo el senador, quien mencionó que no está de acuerdo con la movilización de la oposición y que le parece “injusta”, porque el mandatario solo llevaba 46 días de gobierno.

La oposición vuelve a manifestarse en Octubre. Hoy son minoría en el país. Si nos quedamos quietos puede construirse el relato de que el país no quiere las reformas q gestiona el Pacto Histórico.

Debemos demostrar el #15Nov a los 100 días de Gob, q las mayorías apoyan los cambios pic.twitter.com/2oJ03oJ0LQ — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 29, 2022

“Es imposible en tan poco tiempo terminar con todos los problemas que nos generaron precisamente quienes convocaron esa marcha, problemas de 200 años de tipo estructural, social, político, económico, de violencia, etc.”, afirmó Bolívar.

El senador reconoció que desde la oposición están en el derecho de hacer esas protestas, y dijo que hubo un cambio desde el Gobierno y la Fuerza Pública en estas manifestaciones. “Todas transcurrieron sin que hubiera heridos, desaparecidos, violaciones, mutilados y hasta muertos. Entonces bienvenidas las marchas, puede haberlas y las habrá durante los 4 años de Gustavo Petro”, reconoció Bolívar.

Para contrarrestar esos hechos, volvió a insistir en que quienes apoyan el Gobierno salgan a las calles el próximo 15 de noviembre. “Nosotros también estamos en la obligación de manifestarnos para no permitir que se construya el relato de que es el país el que está protestando contra este Gobierno”, pidió Bolívar.

El político dijo que quienes salgan en esa fecha es porque respetan y respaldan los cambios que está proponiendo el Gobierno. “Nosotros tenemos la obligación de hacerlo también respaldando esos cambios por los que votaron 11 millones 300 mil personas”, pidió Bolívar.

El senador del Pacto Histórico aseguró que el 15 de noviembre es la fecha ideal, porque se cumplen los 100 días de Gobierno. Aseguró que esa manifestación servirá como plataforma para que Petro pueda dar un discurso a esos seguidores.

“Es el día en que nos van a decir un corte de cuentas, qué ha hecho cada ministerio, qué ha hecho cada consejería, qué hemos hecho en el Congreso también en estos 100 días. Vamos el 15 de noviembre a la gran manifestación de apoyo a los cambios y a las reformas que necesita Colombia y que se están gestando en estos momentos tanto en el Congreso como en la Presidencia”, pidió Bolívar.

Hace unos días, el senador del Pacto Histórico ya había hablado de una manifestación en favor de Gustavo Petro para respaldar al Gobierno y contrarrestar las protestas en contra del mandatario.

“Propongo enorme manifestación de respaldo a nuestro presidente Gustavo Petro al cumplirse 100 días de Gobierno. Defendamos las reformas, la justicia tributaria, la paz, la inclusión social, la transición energética, la educación gratuita, el derecho a la salud”, dijo Bolívar el pasado 27 de septiembre, un día después de la masiva manifestación de sectores de oposición en contra de Petro.

A muchos sectores, especialmente del oficialismo, los sorprendió el masivo respaldo que tuvo la derecha en contra de Petro. “Le pedimos al Gobierno que no nos atropelle. Que no se burle de la oposición y que mucho menos desconozca las preocupaciones del medio país que no votó por él”, aseguró el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, quien participó del encuentro.

Algunas de las razones de los manifestantes del pasado lunes fueron la reforma tributaria que presentó el Gobierno al Congreso, además de otras reformas que ha anunciado el Ejecutivo.

“La tributaria no está diseñada para el desarrollo de Colombia, no le apunta a generar empleo, castiga a los tenderos, a los pequeños empresarios. No entendemos cómo un Gobierno que promete el cambio golpea a la gente más necesitada”, aseguró Pierre Onzaga, uno de los que convocó a las marchas.