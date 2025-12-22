Vicepresidenta Francia Márquez guarda silencio por nuevo ataque de las Farc contra Suárez, Cauca, su tierra, mientras la oposición la cuestiona

La vicepresidenta Francia Márquez no se ha pronunciado- al menos en sus redes sociales- sobre el nuevo ataque de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco, contra la Policía en Suárez, Cauca, el municipio de donde es oriunda y donde hizo campaña política en el 2021 y 2022.

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, en nuevo viaje por países de África Foto: Congreso Panafricano 2025 / Red social X

Márquez, extrañamente, no ha pronunciado palabra sobre el tema en las primeras horas de la mañana de este lunes, 22 de diciembre, pese a que los videos que circulan por redes sociales, sobre lo ocurrido en su tierra, confirman el terror que vivieron sus vecinos de infancia.

La comunidad observaba un partido de fútbol en el polideportivo del pueblo cuando fueron sorprendidos por el ataque de los guerrilleros contra la estación de Policía. Los disparos iban y venían.

En medio del pánico, las personas buscaron resguardarse para no ser alcanzadas por las detonaciones.

En las imágenes que circulan por redes sociales se observa cómo las gradas del recinto deportivo fueron evacuadas por seguridad. Los sonidos de las ráfagas de fusil se escucharon durante varios minutos. El hecho generó consternación, pero no víctimas y hace parte de la escalada terrorista que adelanta las Farc contra varios municipios de ese departamento.

Hostigamiento a la estación de Policía del municipio de Suárez, Cauca. Foto: Captura de pantalla video @RevistaSemana

Márquez anda de viaje. Desde el 7 de diciembre pasado inició una gira por África y estará en Togo, Ghana, Senegal y Benín.

Su silencio ha generado indignación en redes sociales por parte de la opisición.

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, reaccionó: "Francia Márquez no hizo otra cosa que conocer África a costillas de los colombianos. Ha estado más de viaje por el mundo que visitando a su gente del Cauca", escribió.

Los civiles y deportistas optaron por evacuar el complejo deportivo al escuchar los rafagazos, como lo muestran los vídeos que circulan en las redes sociales. Foto: Tomadas de las Redes Sociales

El candidato a la Cámara, Daniel Briceño, también del Centro Democrático, dijo: “Hostigamiento de las disidencias de las Farc en Suárez, Cauca, municipio de la vicepresidenta Francia Márquez a quien solo le importa andar haciendo turismo por Africa mientras en su tierra los delincuentes que ellos ayudan generan terror”.

Por su parte, la congresista de Cambio Radical, Lina Garrido, recordó lo que se vivió este domingo, 21 de diciembre, en Suárez, Cauca, “pueblo natal de la vicepresidenta Francia Márquez. Pero, no la vayan a molestar”, pidió.

“‘La Dotora’ debe estar en pleno jet lag acomodando su horario luego de regresar de otra gira inútil por África. Vale la pena recordar que hace tres años radicó el Plan de Desarrollo llamado Colombia Potencia Mundial de la Vida. Traicionó a su gente, fue cómplice del desastre y donde prometió vida, regresó la muerte”, manifestó.

En Suárez, Cauca, la tierra de Márquez, el descontento hacia el papel de Francia Márquez en el gobierno es generalizado porque en los tres años y medio que lleva Petro en el poder las inversiones en infraestructura para esa región del país son escasas. Y como si fuera poco, la paz prometida durante la campaña presidencial del 2022, no llegó. Fue uno de los grandes incumplimentos de esta administración.

La propia Márquez ha sido crítica del gobierno al que pertenece porque en el territorio la gente le reclama por inversiones.