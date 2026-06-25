Vicepresidente electo José Manuel Restrepo expresa solidaridad con Venezuela tras los terremotos que han dejado más de un centenar de muertos

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, se pronunció este jueves, 25 de junio, sobre los fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon a Venezuela, dejando un mensaje de solidaridad con las víctimas y reafirmando la disposición del gobierno entrante para acompañar al país vecino en su proceso de recuperación.

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José Manuel Restrepo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Restrepo aseguró que los movimientos telúricos “han dejado una profunda huella de dolor y enormes desafíos para miles de familias”, por lo que expresó el respaldo del pueblo colombiano en medio de la emergencia.

“Hoy, nuestra solidaridad está con el pueblo venezolano. Como nación hermana, acompañamos su duelo y su proceso de recuperación”, escribió el vicepresidente electo, quien además destacó que, en este momento de crisis, “Venezuela cuenta con la solidaridad de todos los colombianos”.

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Residentes buscan entre los escombros de las casas dañadas durante un terremoto y varias réplicas que azotaron La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. Foto: AP Photo/Pedro Mattey

El pronunciamiento se produce mientras las autoridades venezolanas adelantan las labores de atención a las comunidades afectadas por los sismos, que ocasionaron la muerte de 188 personas, hasta ahora, y el reporte de más de 40.000 desaparecidos.

El mensaje de Restrepo no se limitó al aspecto humanitario. El vicepresidente electo aprovechó la ocasión para reiterar una de las líneas que ha venido defendiendo el gobierno de Abelardo De la Espriella en materia de política exterior: el compromiso con el fortalecimiento de la democracia en Venezuela.

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Venezuela fue golpeada por dos potentes terremotos. Foto: Adobe, AP

“En este difícil momento, Venezuela cuenta con la solidaridad de todos los colombianos. Desde el Gobierno electo reafirmamos nuestra voluntad de fortalecer la democracia en Venezuela, de la mano de Estados Unidos, pensando siempre en el bienestar de todos los venezolanos”, señaló.

Mientras tanto, las Fuerzas Militares anunciaron cooperación humanitaria con Venezuela tras los dos terremotos que sacudieron a Caracas y regiones aledañas como La Guaira.

Obreros retiran escombros de un edificio derrumbado en Caracas, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026, un día después de que varios terremotos potentes azotaran el país. Foto: AP Photo/Ariana Cubillos

Dentro de la cooperación que se anunció, se determinó el apoyo con dos aviones y un helicóptero, entre otras capacidades.

Añadió la autoridad militar que “la @FuerzaAereaCol dispone de dos aeronaves Hércules C-130 que movilizarán al equipo USAR-COL 1 y 12 toneladas de ayuda humanitaria”.