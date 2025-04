Vicky Dávila pide la renuncia del magistrado Vladimir Fernández a la Corte Constitucional, tras grave denuncia de SEMANA

“Ante las graves revelaciones de SEMANA sobre la elección del magistrado petrista Vladimir Fernández, contacten a Sandra Ortiz y vigilen de cerca su proceso judicial. Que protejan y accedan a su teléfono celular, que es prueba reina, y que vigilen todas las evidencias que Sandra Ortiz le entregó a la Fiscalía de Luz Adriana Camargo, que hasta ahora no ha hecho nada “, reiteró.

Todo quedó evidenciado en unas conversaciones que se dieron por WhatsApp y allí queda claro que cuatro días antes de la elección, se organizó un desayuno el 13 de octubre de 2023 en la oficina del presidente del Senado, Iván Name, que resultó clave. En ese encuentro estuvieron: Sandra Ortiz, Name, Vladimir Fernández y Carlos Ramón González.

“No se me pierda”

Las conversaciones se inician en la mañana del 3 de octubre de 2023. Ese día, Fernández le envió tres mensajes a Sandra Ortiz, en los que le suplicó su ayuda en el Congreso de cara a la votación. “No se me pierda. La necesito en el Senado. Plissss”, le escribió a las 8:31 a. m.

Sandra Ortiz le reveló a la Fiscalía que días más tarde, el 9 de octubre, hubo una reunión con Iván Name en su oficina, en la Presidencia del Senado, a la que también habría asistido Carlos Ramón González. Los chats demuestran que, efectivamente, ese 9 de octubre Ortiz abordó a Name sobre el mediodía. “Hola, querido presidente, te he estado llamando para concretar nuestra reunión de hoy”, le dijo a las 12:44 p. m.