Video | Desde una cárcel en Venezuela, Aida Merlano apareció cantando: “Pensaron que jamás podría volver”

En las últimas horas, más exactamente este viernes 10 de marzo, la exsenadora Aida Merlano, quien se encuentra recluida en una cárcel de Venezuela, apareció en un video mostrando su pasión por el canto.

En el video compartido en su cuenta en Instagram, Merlano, quien es prófuga de justicia colombiana, se vio haciendo mímica de un tema de la cantante mexicana Aracely Arámbula, llamado ‘La patrona’.

“Todo lo que ayer sufrí, hoy me ha dado la fuerza, para vencer cualquier tormenta cualquier diferencia. El tiempo borra mis heridas, más no me regresa. Lo que un día yo perdí soñando a puerta abierta. Fueron infiernos mis días, en un lugar sin salida, apresaron mi cuerpo pero nunca mi vida. Escuchen bien y mirénme, pensaron que jamás podrían volver. Todas esas mentiras que de mí labraron, hoy se van a arrepentir”, fue el fragmento de la canción del que Merlano hizo la mímica.

El video también lo acompañó con el siguiente mensaje: “Con Dios delante de mí y una legión de ángeles acampando sobre mi morada”.

En el video, la exsenadora lució un vestido negro e interpretó con bastante pasión el tema ‘La patrona’.

Además, en sus historias en Instagram, compartió un contundente mensaje junto a un pantallazo del video.

“Aunque intentaron el mal contra mí, y fraguaron una conspiración, no prevalecerán”, dice el mensaje de Merlano.

El mensaje que Aida Merlano compartió en sus historias en Instagram. - Foto: Pantallazo tomado de la cuenta en Instagram: aidamerlano_oficial

Los comentarios de sus seguidores en Instagram no se hicieron esperar y hasta hubo quien se preguntó: “¿Ella no está presa?”.

Entre tanto, otros internautas comentaron: “El tiempo de Dios será perfecto (...) Así mismo tuviera conocimiento de que debe pagar sus actos... Ojalá pronto pueda llegar al alcance de la justicia señora (...) Con tanta belleza e inteligencia, ¿por qué no haber elegido el camino correcto? (...) Que Dios te bendiga mujer el tiempo de Dios es perfecto (...) Con razón la hija tiene talento, hermosa”.

Gobierno Petro solicitó formalmente a Aida Merlano en extradición a Venezuela

Tanto Aida Merlano como el Gobierno colombiano quieren su pronto regreso a Colombia. Y tras el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, ese escenario judicial es más que posible para la exsenadora prófuga que puso a temblar la clase política colombiana.

Las revelaciones de Aida Merlano estremecieron al país en su momento. En una extensa entrevista que le dio a la directora de SEMANA, Vicky Dávila, desde la prisión en Caracas reveló cómo operaba la corrupción política en la costa atlántica del país.

Aida Merlano en medio de una diligencia judicial en Venezuela. - Foto: AFP

En el Congreso, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó a comienzos de febrero que solicitó formalmente la extradición de Merlano. “El gobierno anterior lo solicitó al gobierno del señor Juan Guaidó. No quiero hacer bromas con el asunto, pero lo cierto es que ese trámite se perdió”, dijo el ministro.

El alto funcionario agregó que ahora que se habían reactivado las relaciones con Venezuela, “hemos comenzado el trámite”. Explicó que el trámite tiene un proceso detallado y depende exclusivamente de la justicia venezolana.

Vea la explosiva entrevista con Aida Merlano:

A finales de enero, el presidente Petro había dado el sí a ese pedido. “Indudablemente, estamos dispuestos a solicitar la extradición”, dijo a su llegada a Toulouse, Francia.

Recientemente, la excongresista le envió un mensaje al presidente con el fin que pidiera, lo más pronto posible, su extradición ante el gobierno de Nicolás Maduro. Merlano hizo la petición luego de dar su declaración en un proceso que se sigue sobre el empresario Julio Gerlein.

La excongresista manifestó que su máximo interés es responder en Colombia por las condenas que tiene pendientes por corrupción electoral y violación de los topes para su campaña en 2018, cuando fue capturada y procesada por las autoridades.

Igualmente, manifestó que quiere declarar en otras investigaciones por el escándalo de compra de votos en otras campañas electorales.

La excongresista está prófuga de la justicia tras el escándalo de la Casa Blanca. - Foto: AFP

Manifestó que quería “aprovechar el espacio” para pedirle respetuosamente al presidente Petro que “solicite cuanto antes mi extradición a Colombia, puesto que yo estoy presa hace tres años en este país (Venezuela), donde no tengo claras mis condiciones aquí y tampoco mis condiciones en mi país”.

“Es el único medio que encuentro y por eso se la pido de una manera humanitaria, para exigirle al presidente Gustavo Petro que exija mi extradición al país, porque yo sí quiero dar la cara, y posteriormente que solicite cuál es mi condición acá”, afirmó.

Merlano, quien fue recapturada el 28 de enero de 2020 en Maracaibo, manifestó que no se encuentra en condiciones favorables en el centro de reclusión. “Yo sí quiero darle la cara a la justicia y además asumir todos los procesos jurídicos que tengo en curso, en contra de todas las personas que denuncié y que son totalmente aislados a lo que hoy concierne”, aseguró.

La dirigente política ―recordada por protagonizar una cinematográfica fuga en octubre de 2019, cuando asistía a una cita odontológica― ha hablado de graves casos de corrupción y sobornos relacionados directamente con compra de votos para ser elegida senadora, con el aval del Partido Conservador, para el período 2018-2022.