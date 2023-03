Aida Merlano se saca una espinita y llama “arrogante, prepotente, atrevido y nuevo rico” a Nicolás Petro; lo señala de tener “amigos corruptos”

La exsenadora Aida Merlano compartió un “recuerdo” en sus historias de Instagram mediante la cual recordó un episodio que le generó una reflexión.

Según contó, el 13 de junio de 2022, cuando los colombianos se preparaban para acudir a las urnas a la segunda vuelta presidencial, la exsenadora se sumó a la campaña de Gustavo Petro, sin embargo, debido a su caso desde el petrismo le reclamaron por ese hecho.

Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente, según ella, le pidió a personas cercanas que le pidieran quitar esos mensajes para no afectar la campaña de su padre.

Hoy Nicolás está envuelto en un importante escándalo tras lo revelado por su exesposa Day Vásquez en conversación con Vicky Dávila, directora de SEMANA, en la que lo responsabilizó de haber recibido dineros para la campaña de su padre y quedarse con ellos.

“Ironías de la vida. Un 13 de junio repostee una historia en reels de Gustavo Petro en plena campaña electoral manifestándole mi simpatía a su candidatura. El arrogante, prepotente y atrevido de su hijo Nicolás Petro me mandó razón ‘con un amigo corrupto de tantos que tiene por toda la región Caribe’, exigiéndome que bajara de mi Instagram la historia apoyando a su papá porque le perjudicaría a su campaña por la mala imagen que yo tenía... ¡Qué bárbaro!”, afirmó Merlano.

Aida Merlano compartió una reflexión sobre Nicolás Petro. - Foto: Instragram: @aidamerlano_oficial

Según dijo la excongresista, “este nuevo rico quería quitarme hasta el derecho de mi libre expresión”.

La exsenadora reflexionó que hoy Nicolás es quien le está dañando la imagen a su padre, el presidente Gustavo Petro y que está colocando en tela de juicio su elección. “Y como si fuera poco se le robó la plata de la campaña”, aseguró Merlano.

La excongresista hizo una reflexión: “Por eso cuando te atrevas a tirar una piedra a otra persona cerciórate que no te rebote y te caiga en la frente como le pasó a los enemigos que me subestimaron. Fin de la hipocresía”, dijo.

En el mensaje que compartió Merlano el año pasado en el que apoyó a Petro dijo que por años había estado “del otro lado de la moneda” y que daba fe del miedo que siente una gran parte de colombianos por las tesis del presidente Petro.

La exsenadora Aida Merlano Rebolledo está respondiendo ante la justicia. - Foto: Facebook

“Es producto de las mentiras infundadas mediante campañas de desprestigio de quienes temen perder el poder para seguir enriqueciéndose a costa de la miseria del pueblo que extraño y amo con todo mi ser”, dijo.

Y señaló que le daría su voto de confianza a Petro. “Señor Gustavo Petro, yo creo en su palabra, Dios permita que sea el próximo presidente de mi país y de la mano de Francia Márquez y Verónica Alcocer le devuelva a mi gente todo lo que a lo largo de estos años los intocables les han arrebatado”, aseguró.

El comentario de Merlano en las últimas horas surgió luego del escándalo que se conoció alrededor de Nicolás Petro tras los chats revelados a SEMANA por Vásquez.

“Deja de reunirte con ministros y demás (…). Párale a eso, le van a mandar una carta a tu papá, (…) te falta mucho por aprender”, fue una de las advertencias que hizo Vásquez a Nicolás Petro cuando aún eran esposos.

En los miles de chats de la expareja entre mayo de 2021 y enero de 2023 aparecen múltiples y comprometedores registros de reuniones del diputado Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, con ministros, directores de departamentos, gobernadores y políticos, buscando presuntamente beneficios particulares, en especial contratos.

La exesposa de Nicolás Petro lo responsabilizó de haber recibido dineros de la campaña de su padre y de habérselos quedado. - Foto: SEMANA

Un escandaloso audio permite escuchar cómo Nicolás Petro le pedía a Day Vásquez, su exesposa, la plata que le dio el exnarco Santander Lopesierra, el ‘Hombre Marlboro’, para la campaña presidencial de Gustavo Petro. Los recursos, según Day, no llegaron a la campaña, sino que Nicolás se quedó con ellos para invertirlos en una casa. En un diálogo, Nicolás discute con Day al respecto:

Nicolás Petro (N. P.): Oye, ¿desde hace cuánto no te he mandado a decir esa vaina?

D. V.: ¿Cuándo me has mandado?

N. P.: ¿No tienes a Máximo? Que me mandas a mí de mensajero.

D. V.: ¿Y Máximo a mí me ha dicho eso?

N. P.: ¿Por qué no me has dicho eso?

D. V.: ¿Máximo a mí me ha dicho?

N. P.: A mí no me han dicho una verga.

D. V.: Bueno.

N. P.: Y tú sabes que esa vaina es mía.

D. V.: Es tuya, es tuya porque te la dio Santa Lopesierra, por eso es tuya… ¿Por eso es tuya? Porque te la dio Santa Lopesierra.

Day Vásquez (D. V.): ¿Y acaso no me tienes bloqueada para yo decirte las vainas?

Hoy el hijo del presidente está envuelto en un gran escándalo.