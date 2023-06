“Yo pongo la cara y me disculpo por lo que me pasó en el equipo”: Catalina Ortiz tras críticas de Fajardo, su exjefe político

La estrategia de marketing de la campaña de la precandidata a la Alcaldía de Cali Catalina Ortiz, le salió muy mal a la aspirante política. Incluso, quienes en algún momento la han apoyado y han hecho equipo con ella en otras campañas la criticaron.

Uno de ellos fue el excandidato presidencial Sergio Fajardo. “La violencia política y la violencia de género son temas serios y reales. Incluso cobran víctimas mortales. No pueden ser usados, bajo ninguna circunstancia, como una estrategia electoral”, cuestionó el exalcalde de Medellín.

Sergio Fajardo era el jefe político de Ortiz. - Foto: juan carlos sierra-semana

Ortiz le respondió diciéndole que tiene razón. “Estamos de acuerdo, Sergio. Yo pongo la cara y me disculpo por lo que me pasó en el equipo. Yo no sabía hasta anoche que hubiese montaje. No jugaría jamás con el tema de las mujeres”, aseguró la excongresista.

Se trata de uno de los principales mentores de la precandidata a la Alcaldía de Cali, ya que Ortiz fue jefe de debate de Fajardo en la pasada campaña presidencial, es decir, una de las mujeres más cercanas al exalcalde de Medellín.

Incluso, en algún momento, Ortiz habló de que estaba interesada en que la colectividad de Fajardo, Dignidad y Compromiso, la avalara para esa candidatura, por lo que ahora es incierto que pueda tener ese respaldo tras lo sucedido. “Soy precandidata de Dignidad Compromiso”, respondió la excongresista cuando un ciudadano le preguntó por qué colectividad aspiraría.

Inicialmente, cuando se conoció el video de Ortiz, Fajardo fue uno de los que se solidarizó con la política vallecaucana y exaltó que se ha hecho a pulso. “Los únicos que se deben quedar en la casa son los machistas y los violentos como el de este video. Mi solidaridad con Catalina Ortiz, una mujer valiente que se ha abierto su propio camino en la política”, cuestionó Fajardo cuando se conoció el video. Sin embargo, ahora la criticó. ¿Ortiz perderá el aval para las elecciones?

Desde la Alianza Verde, el sector por el que Ortiz ha sido parte de su carrera política y al que llegó gracias al apoyo de Fajardo, también la criticaron; sin embargo, otras la emprendieron contra la estratega que ideó el video. La alcaldesa de Bogotá Claudia López y su esposa, la senadora Angélica Lozano, cuestionaron a ‘La Negra Vikinga’, la estratega de Ortiz que ideó el montaje.

El montaje se descubrió gracias a las pistas que determinaron que el hombre, supuesto agresor, era un trabajador de la agencia de publicidad de la campaña de Ortiz. - Foto: Autor Anónimo

“La violencia contra las mujeres es una realidad diaria y dolorosa, no un ‘teatro del oprimido’ ni un ‘performance’. ¡El daño que ese montaje, trivialización y engaño le hace a las luchas reales de las mujeres es brutal! Sálganse de la virtualidad, pongan los pies en la tierra, que la vida real de millones de mujeres ya es muy dolorosa para que ustedes además la empeoren. Lo único que su ‘performance’ evidencia es falta de respeto y de criterio, y exceso de banalidad”, criticó la mandataria de la capital.

“¡Estúpida, mil veces estúpida. Señora La Negra Vikinga! ¡Pa’criterio no se estudia! No hay derecho, usted dañó a millones de mujeres que padecen vejámenes, crímenes y agresiones. Usted no solo destruyó a Catalina, usted profundizó el machismo, reforzó la incredulidad en las víctimas”, dijo Lozano.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, a quien Ortiz le ha hecho oposición, a pesar de que alguna vez ambos militaron en la Alianza Verde, aprovechó el engaño para criticarla y pedir una sanción en su contra.

Claudia López y Angélica Lozano criticaron a la publicista que ideó el montaje. - Foto: Twitter: @ClaudiaLopez

“La sra. Catalina Ortiz deberá responder a la ciudad, al país, a las organizaciones de mujeres, a la sociedad y a la Fiscalía y a todos a los que no hemos estado ausentes, ¡si lo que se denuncia y refiere a un montaje publicitario es o no cierto! Realmente, qué decepción”, cuestionó el alcalde cuando se hablaba de un posible montaje, que posteriormente fue reconocido por la misma precandidata y que ahora la tiene en el ojo del huracán.