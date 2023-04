“Celebro su salida, es un alivio, pero no podemos bajar la guardia”: Andrés Forero sobre Carolina Corcho y la reforma a la salud

Hace 295 días Colombia recibió la noticia de la designación de Carolina Corcho Mejía como ministra de Salud y Protección Social. Y aunque en medios de comunicación ya era conocida, sus declaraciones sobre la reforma que lideró, poco a poco, la hicieron muy notable para el país.

Con el paso de los días, empezó a ser catalogada como una de las funcionarias más polémicas del gabinete ministerial y recibió cientos de críticas. A modo de contrapeso, ella habló de una persecución de los medios de comunicación y, por supuesto, recibió apoyo de personajes como la vicepresidenta Francia Márquez, de otros altos funcionarios y de varios congresistas con quienes trabajó directamente en la reforma a la salud.

Ahora, se había hablado de su salida por los retrasos y desacuerdos de los partidos políticos con el Proyecto de Ley 339, y desde la oposición y desde Pacientes Colombia se le pidió un paso al costado. Y aunque el mismo exministro Alejandro Gaviria y otros analistas políticos habían hablado de un remezón similar al que hoy vive el Gobierno, la salida de Corcho ha resultado sorpresiva.

Entre las reacciones al cambio ministerial está la del representante Andrés Forero.

“He sido uno de los principales críticos de la gestión de Carolina corcho, de su texto de reforma y de su falta de capacidad administrativa y por esa razón no puedo dejar de celebrar que salga del gabinete. Considero que eso es un alivio para los colombianos”, señaló el político del Centro Democrático.

El representante Andrés Forero cuestionó insistentemente a la exministra de Salud, Carolina Corcho, por sus comentarios como activista. - Foto: SEMANA

“No podemos bajar la guardia porque su inconveniente reforma sigue viva y vamos a seguir haciéndole un control político riguroso a quien llegue a ocupar la cartera; de hecho, tengo que pedirle al señor Jaramillo que se pronuncie sobre los graves hechos que ha denunciado en la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio”, agregó Forero.

Guillermo Jaramillo fue nombrado como el nuevo ministro de Salud y Protección Social de Colombia. - Foto: Twitter Guillermo Jaramillo @GA_Jaramillo

He sido crítico de la reforma de @carolinacorcho y de su falta de gestión.



Por eso celebró su salida del gabinete, pero su reforma sigue viva y no podemos bajar la guardia.



Pido al nuevo ministro @GA_Jaramillo se pronuncie sobre denuncia en Dirección de Promoción y Prevención. pic.twitter.com/8YMXPO3yDa — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) April 26, 2023

Antecedentes de esta noticia

Andrés Forero es representante a la Cámara del Centro Democrático y pertenece a la Comisión Séptima. Desde el comienzo de su gestión como legislador se mostró en desacuerdo con muchas decisiones de la ministra de Salud, Carolina Corcho. Ha intervenido en temas como la vacunación contra la viruela símica, la escasez de medicamentos y, por supuesto, la reforma al sector.

Forero fue uno de los nuevos representantes que llegó al Congreso en 2022, pero ya tenía experiencia previa relacionada en el Concejo de Bogotá. Ha sacado varias denuncias que publica en sus redes sociales, ha accedido a fuentes con información clave del sector y poco a poco se convirtió en uno de los más insistentes y participativos en las discusiones.

Captura de pantalla fotograma 00:00 / fotograma 00:02 - Foto: Twitter Daniela María @DanielaFajardoD

En las últimas jornadas de debate por la reforma a la salud ha expresado –en varias ocasiones– que el presidente de la Comisión, Agmeth Escaf, no les ha dado garantías de participación; que aunque votó por él, no ha cumplido con su papel y que como oposición y minoría tienen derecho “al uso de la palabra”, es decir, a las intervenciones. Su descontento con esa falta de “permiso” para hablar, se suma a que no fue asignado como parte de los ponentes del proyecto.

La inconformidad que venía manifestando tuvo su punto máximo este 25 de abril, cuando en la discusión se levantó de su curul y le gritó al representante Escaf.

“Le pregunté a usted. Usted me dijo que no me iba a dar la palabra cuando le pedí una interpelación. No más presidente, no más irrespeto. Deje que haya democracia”, dijo Forero en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes.