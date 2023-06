¿Cuándo se volverá a discutir en el Congreso la reforma a la salud?

La reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro sigue su curso en el legislativo. El proyecto de ley ya fue aprobado en uno de los cuatro debates definitivos en el Congreso, es decir, en la Comisión Séptima de la Cámara. Esta semana comenzó con el segundo debate en la plenaria de la Cámara y de lograr pasar en esta instancia, seguirán el debate en la Comisión Séptima del Senado y luego en la plenaria del Senado.

Ahora, cada una de estas instancias tiene varias discusiones y la próxima se dará el 6 de junio de 2023 en la plenaria de la Cámara, donde el 1 de junio se votaron algunos impedimentos, pero no se dio votación del articulado.

Los representantes Cristian Avendaño, Catherine Juvinao y Martha Alfonso tuvieron una fuerte discusión en la plenaria de la Cámara de este 1 de junio. - Foto: SEMANA / Guillermo Torres

A este debate del próximo martes se llega con un contexto particular. Por un lado, el informe de ponencia negativo para la reforma por parte de Cambio Radical y el Centro Democrático.

“Inició segundo debate a la reforma a la salud, hemos radicado ponencia negativa. La propuesta actual no soluciona los problemas del sistema de salud, por el contrario, los profundiza. Le hacemos un llamado al Gobierno nacional, al diálogo y a la concertación”, aseguró el representante ponente del uribismo, Juan Felipe Corzo.

Informe de ponencia negativo para debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. - Foto: Captura de pantalla

Por otro lado, la ponencia de archivo del proyecto de ley que radicaron varios representantes, entre ellos Catherine Juvinao.

“Tengo suficientes reparos, después de cuatro meses de estudio de la reforma a la salud, junto a académicos y expertos, para solicitar su archivo y sugerir al presidente Gustavo Petro, llamar a la construcción de una nueva propuesta desde una mesa amplia con partidos, organizaciones y actores del sector y la academia”, argumentó.

Agregó que “el proyecto tiene múltiples vicios de trámite, parte de concepciones falaces y genera múltiples incentivos a la corrupción. Lo correcto es presentar un texto con mayor nivel de legitimidad y concertación el próximo 20 de julio”.

“Por responsabilidad con el país y con mis electores, no apoyo la reforma tal y como está. Con la salud y con el bienestar de los colombianos no se juega y no me voy a prestar para experimentos improvisados, y menos aún, ideologizados”, concluyó la representante por Bogotá.

📌 COMUNICADO DE PRENSA



Alertamos los riesgos de corrupción en el nuevo modelo planteado en la #ReformaALaSalud. Fuga de recursos sin controles previos, nuevos actores sin alcances claros, incentivos a la sobrefacturación, politización y clientelización del sistema⬇️ pic.twitter.com/ChW1HFhuA7 — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) May 31, 2023

También hace parte del panorama la discusión interna entre el Partido Alianza Verde, que fue evidente en la tarde del pasado jueves, 1 de junio.

Durante el debate, llevado cabo en la Comisión Séptima de la Cámara, las representantes Martha Alfonso y Catherine Juvinao, ambas de la Alianza Verde -partido que es aliado del Gobierno Nacional- fueron las protagonistas de una acalorada discusión.

Todo comenzó cuando Alfonso, ponente del proyecto, se salió de casillas tras notar que por parte de su bancada fue presentada una proposición de archivo de la reforma, donde una de las personas que dijo que no al proyecto fue la representante Catherine Juvinao.

Al inicio del debate se presentó una ligera, pero acalorada, discusión entre ambas representantes e integrantes de la Alianza Verde, lo que deja entrever que sigue permanente una división interna en el marco de la aprobación o el rechazo a la reforma a la salud de Petro.

Cabe recordar que no solo Juvinao estuvo a favor del rechazo y archivo de la reforma en debate, ya que Katherine Miranda, Daniel Carvalho y Cristian Danilo Avendaño, todos de la Alianza Verde, están en contra de la propuesta del Gobierno Nacional.

La reforma a la salud se volverá a debatir este 6 de junio en la plenaria de la Cámara de Representantes. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Al ver esta situación, Martha Alfonso encaró a sus colegas de bancada y en la misma plenaria empezó a reclamarles por aprobar que la reforma a la salud se hunda en el debate de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

“Estoy mamada, mamada, mamada”, dice Martha Alfonso frente a la negativa y rechazo de sus colegas frente a la reforma. Sin embargo, ante esta postura de la representante, Juvinao sale en defensa de la posición de ella y su compañero de bancada diciendo: “Martha, primero no me manotees. Cálmate”.

Seguido de esto, la sesión en la plenaria siguió su curso normal, aunque la tensión en la sala se mantuvo durante el debate por la aprobación o no de la reforma a la salud.