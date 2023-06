“El responsable de no tener vacuna bivalente de covid es el MinSalud”: crecen críticas por rezago en inmunización

El debate público sobre la salud en Colombia se ha centrado en la reforma al sector. Y ello es algo que varias voces de peso les han criticado a medios y al Gobierno. Es que mientras se discute el articulado, se han dejado de lado otros temas. Está, por ejemplo, lo que ha sucedido con la vacunación contra la covid-19.

En este caso, además de presentarse una disminución notable, se cuestiona la llegada y aplicación de la vacuna bivalente.

“El responsable de NO tener vacuna bivalente de COVID. Es el Ministerio de Salud. No hay justificación para no disponer de las vacunas. Somos un país rezagado en disponibilidad de refuerzos”, cuestionó el doctor Carlos Pérez.

Agregó que aun cuando ya no hay alerta de emergencia internacional por el virus, es necesario avanzar en la inmunización con vacunas que enfrenten nuevas cepas. “El hecho de que estemos en fase endémica no significa que no vayan a suceder brotes. Se requieren ya vacunas para poblaciones especiales, especialmente mujeres embarazadas”, sostuvo.

El único responsable de NO tener vacuna bivalentes para refuerzo de COVID es @MinSaludCol.

El hecho que estemos en fase endémica no significa que no vayan a suceder brotes.

Se requiere YA vacunas para poblaciones especiales especialmente mujeres embarazadas.

Estamos rezagados. https://t.co/st4TI3LYFn — carlos e perez (@cperezd) June 3, 2023

Otra de las personas que se refirió al tema fue el exdirector de Epidemiología del Ministerio de Salud y Protección Social, Julián Fernández, quien aseguró que el Gobierno ha hecho anuncios que no ha cumplido.

“Seis meses después: La “importante” donación nunca llegó. Se acabó el brote y ya no es necesaria. Dejaron pasar el tiempo, y que a los medios se le olvidara”, mencionó, refiriéndose al tema que durante varias semanas ocupó la agenda pública: las vacunas contra la viruela símica.

Ahora, en lo relacionado con los biológicos contra el virus, aseguró: “Se les olvida que las vacunas bivalentes para el covid-19 nada que llegan tampoco, y esas se necesitan hoy”.

Cabe recordar que a finales del 2022 se anunció para el primer trimestre del 2023 la llegada de vacunas con estas nuevas características, pero por ahora, oficialmente el ministerio no ha confirmado el recibimiento de dichos biológicos.

¿Qué son y para qué sirven las vacunas bivalentes?

Para finales de 2022, la farmacéutica estadounidense Moderna anunció que la compra que había hecho Colombia de un grupo de vacunas había recibido algunas modificaciones.

El cambio se dio para que las entregas previstas de la vacuna contra la covid-19 de Moderna (Spikevax, ARNm-1273) sean las de última generación; es decir, biológicos bivalentes dirigidos contra ómicron. En su momento se confirmó que se trata de 3,8 millones de dosis que llegarían en el primer trimestre del año 2023.

“Una vacuna bivalente es una inyección que integra en su tecnología característica de variantes antiguas y otras características de variantes nuevas que presenta el virus”, explicó William Alberto Robles, subdirector de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud.

Los adultos mayores son una de las poblaciones más vulnerables frente a la covid-19. - Foto: Cortesía Alcaldía de Barranquilla

Según señaló, esto sirve para que la respuesta del sistema inmune se adapte a las nuevas mutaciones del virus, sin que se pierda la efectividad contra las primeras variantes del coronavirus. “Por eso las vacunas ancestrales, o de variantes originales, todavía son válidas en las respuestas que generan para la defensa que necesitamos”, agregó Robles.

Añadió que por esa razón el Ministerio de Salud ha brindado acompañamiento a un estudio técnico para determinar cuál es el momento oportuno para traer estas nuevas tecnologías al país, con todos los trámites que eso implica.

Las vacunas bivalentes pueden brindar una mejor protección contra las nuevas variantes de coronavirus. - Foto: Archivo Semana

Por ejemplo, para traer nuevas vacunas, se debe contar con acuerdos internacionales y con las autorizaciones correspondientes del Invima. “Sin embargo, en este momento es importante defendernos de las variantes que están circulando actualmente. Para ello, las vacunas que tenemos son supremamente efectivas”, advirtió el funcionario.

Robles concluyó que el país seguirá actualizando su esquema de vacunación teniendo en cuenta la evolución del virus.