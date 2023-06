“La donación nunca llegó y ahora olvidan las vacunas bivalentes para el Covid 19″: críticas a la gestión del MinSalud

El debate público sobre la salud en Colombia se ha centrado en la reforma al sector. Y ello es algo que varias voces de peso le han criticado a medios y al Gobierno, con bastante razón. Es que mientras se discute el articulado, la vida también transcurre y con ello la agudización de enfermedades y desenlaces graves y fatales prevenibles. Por eso, también han dicho con insistencia que se debe ampliar la visión sobre los temas de los que se hablan en salud, pues es hablar de cuestiones de vida o muerte.

Para entender mejor el punto, está por ejemplo lo que ha sucedido con la vacunación contra diferentes enfermedades como la Covid 19 y la viruela símica.

La vacunación contra las diferentes enfermedades es una de las formas más costo efectivas de sostener a la población y al sistema, en un nivel óptimo de salud. - Foto: Secretaria Distrital de Salud de Bogotá

Justo sobre lo que hay detrás de inmunizar a la población contra estos dos padecimientos, el exdirector de Epidemiología del Ministerio de Salud y Protección Social, Julián Fernández, aseguró que se han hecho anuncios que no han cumplido.

“Seis meses después: La “importante” donación nunca llegó. Se acabó el brote y ya no es necesaria. Dejaron pasar el tiempo, y que a los medios se le olvidara”, mencionó, refiriéndose al tema que durante varias semanas ocupó la agenda pública: las vacunas contra la viruela símica.

Ahora, en lo relacionado con los biológicos contra el virus, aseguró “que se les olvida que las vacunas bivalentes para el Covid-19 nada que llegan tampoco, y esas se necesitan hoy”.

Cabe recordar que a finales del 2022 se anunció para el primer trimestre del 2023 la llegada de vacunas con estas nuevas características, pero por ahora, oficialmente el ministerio no ha confirmado el recibimiento de dichos biológicos.

Como ahora se les olvida que las vacunas bivalentes para el Covid-19 nada que llegan tampocos, y esas se necesitan hoy pic.twitter.com/SqJq0oqbhu — Julián A. Fernández-Niño MD, MPH, DSc. (@JFernandeznino) June 2, 2023

Acádemico e investigador, Julián Fernández Niño. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

“La ministra anterior se fue dejando un legado muy triste… Ahora llega el ministro Jaramillo, qué vergüenza”: Fabio Aristizábal

Apoyo, indignación, mal genio y más causaron las declaraciones del ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Jaramillo, quien atacó la creación de unidades de cuidado intensivo en medio de la pandemia y aseguró que se montó un negocio con el covid. Las frases que dijo en medio del debate por la reforma al sector en el Congreso de la República le generaron cuestionamientos mayúsculos.

Líderes de opinión pública como el exministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, el exdirector de Epidemiología y Demografía, Julián Fernández, y bastantes organizaciones del sector, han cuestionado y contraargumentado con cifras y estudios lo dicho por Jaramillo.

A este debate se sumó, en su momento, el exsuperintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel. “El gobierno actual nos tiene acostumbrados a emitir, cifras y conceptos sin rigor técnico, sin soporte científico, Son pronunciamientos irresponsables”, dijo en su cuenta de Twitter.

Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud y Fernando Ruiz, exministro de Salud. - Foto: Foto 1 y 2 : Ministerio de Salud

“La ministra anterior se fue dejando un legado muy triste, soberbia, arrogante, petulante y ahí vemos la tragedia que está viviendo el país. No fue capaz de traer una sola vacuna contra la viruela del mono, ahora llega el ministro Jaramillo y dice en el Congreso de la República, sin ningún pudor, que prácticamente todos los muertos se los debemos al negocio que armaron con el covid-19″, agregó en un tono de cuestionamiento.

Coincidió con las organizaciones médicas en que las declaraciones del ministro desconocen parte de la realidad.

“No reconocer el esfuerzo de Colombia, el de los médicos, de las clínicas, ese aumento de las unidades de cuidado intensivo es no conocer sus sistemas de salud y no conocer el país. Me parecen manifestaciones irresponsables e injustas contra un gobierno que demostró su capacidad, contra un sistema de salud que demostró de que está construido”, dijo.

“Me parece absurdo que no asuma su responsabilidad y que vengan ahora a tratar de culpar a un gobierno que fue exaltado inclusive por la Organización Mundial de la Salud (OMS), un país que no tuvo que vivir la tragedia que vivieron en Perú, Ecuador, Italia y muchos países del mundo y fue reconocido no solamente por los colombianos, sino por el mundo entero, qué vergüenza, ministro”, concluyó el exsuperintendente nacional de Salud.