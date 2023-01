¿Es cierto que venden paloma en un restaurante de Bogotá?: esto encontró la Secretaría de Salud

Mediante un comunicado oficial, la Secretaría de Salud de la capital confirmó que luego de que se conoció un vídeo en el que creadores de contenido, comían supuestamente paloma, visitaron dicho establecimiento.

“A través de los equipos de Vigilancia en Salud Pública de la entidad, se procedió a analizar el video y una vez identificado el establecimiento, se programó una visita de inspección sanitaria con acompañamiento de la Secretaría Distrital de Gobierno, toda vez que esta comercialización sería un riesgo para la ciudad”, iniciaron explicando.

Entre los hallazgos, encontraron que el lugar del video corresponde a un restaurante con otra razón social y no se llama “Tres Palomas”, como se decía en el contenido en redes sociales. Además, constataron que dicho negocio “se encuentra dentro del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control oficial de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, y cuenta con concepto sanitario vigente”, especificaron.

El creador de contenido visitó un restaurante ubicado al sur de Bogotá. - Foto: YouTube @Profeturo

Asimismo, pidieron no generar alarmas falsas que lleven “a la movilización de autoridades y recursos de la ciudad sin ser necesario”. Es decir, desmintieron que en dicho lugar vendieran carne de paloma.

“Como resultado de la visita, se evidenció que el supuesto “Restaurante Las Tres Palomas” no existe y fueron utilizadas las instalaciones de un establecimiento legalmente constituido, vigilado y controlado por esta Secretaría, el cual cuenta con instalaciones en adecuadas condiciones higiénicas y sanitarias. Los equipos constataron que este establecimiento cuenta con alimentos almacenados en condiciones de temperatura adecuadas y otros en proceso de preparación, que corresponden a pollos procedentes de una planta de beneficio animal autorizada y controlada por la autoridad sanitaria competente”, explicaron.

Finalmente, las autoridades sanitarias invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de comercialización irregular de alimentos y bebidas que pueda poner en riesgo la salud pública, a través de los canales de servicio a la ciudadanía de nuestra entidad, como el correo contactenos@saludcapital.gov.co.

Comunicado oficial de la Secretaría de Salud de Bogotá. - Foto: Secretaría de Salud de Bogotá.

¿Paloma asada?: controversia por restaurante en Bogotá que la ofrece en su menú

En un video que circula en YouTube, el creador de contenido Profeturo grabó la visita a un restaurante en el que supuestamente venden paloma en diferentes presentaciones.

Tras la difusión del contenido, los usuarios de las redes sociales no dejaron de replicarlo, ya que no es común que alguien aparezca comiendo esta especie de ave. Por lo general, en esta área, se vende es el pollo asado, más no paloma. “Resulta que encontré un asadero-restaurante acá, en el sur de Bogotá, donde venden palomas para comer (... ) voy a invitar a mi esposa a comer un delicioso plato de paloma y vamos a ver qué reacción tiene”, comentó el usuario @profeturo en YouTube.

Entonces, el hombre se dirigió hasta el restaurante y recibió el menú, en donde se lee que el precio de las preparaciones con esta ave van desde los 12.000 hasta los 24.000 pesos colombianos. También venden hamburguesas y perros calientes con la carne de paloma. “Esta vaina es única en Colombia o, por lo menos, yo no he visto ninguna otra en Bogotá”, dijo el creador de contenido.

Luego de esto, el hombre y su esposa procedieron a relatar su experiencia gastronómica comiendo paloma, luego de pedir un plato de estos.

Así se ve el plato de paloma asada, parecido al pollo asado. YouTube - Foto: YouTube @Profeturo

La sazón de la paloma asada

Una señora se acercó a la pareja para tomar su pedido. En el clip, la mujer dijo que, al parecer, el restaurante viene del Perú, después les llevó el plato a la mesa con la paloma asada.

Las reacciones no se hicieron esperar, pues esta preparación suele no ser tan típica de los bogotanos. En un principio, la apariencia del ave fue similar a la de un pollo asado, solo que con menor tamaño. La impresión aumentó mucho más, pues al plato le agregaron algunas vísceras del animal. Segundos después, el hombre le dio un mordisco a un ala de la paloma asada y narró su experiencia.

“Eso es un pollo. Yo creo que eso es más prejuicio de nosotros. Lo que pasa es que uno como que tiene en la cabeza la paloma y por eso a uno le sabe feo, pero pensé que era pollo y ya”, manifestó el ciudadano.