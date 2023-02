La ministra Carolina Corcho dijo cómo se manejarían los recursos de la salud: “estamos proponiendo que la Adres pague directamente”

En compañía de la vicepresidente Francia Márquez, del superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, de la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, de los congresistas del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón y Wilson Arias, la jefe de la cartera de salud además de defenderse de la más reciente ola de críticas en su contra, explicó cómo funcionaría la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres.

“Lo que estamos proponiendo es que ese fondo Adres se desconcentra y pague directamente a las clínicas y los hospitales, para qué para que, por ejemplo, el hospital Tomás Uribe pueda recibir sus recursos directamente, para que el hospital Isaías pueda pagarle dignamente a los trabajadores y trabajadores para que se pueda formalizar y laboralizar los trabajadores de la salud, las 300.000 enfermeras mujeres que entregan su vida todos los días”, dijo en el Coliseo Evangelista Mora.

La vicepresidenta Francia Márquez en el Valle del Cauca - Foto: Foto de @ViceColombia

En ese mismo espacio, la vicepresidenta, Francia Márquez, también defendió la propuesta de reforma a la Salud que tanta controversia nacional ha suscitado. De paso, la vicepresidenta se cargó a “los poderes” y señaló a los medios de comunicación.

“Gracias a todas, todos, todes los aquí presentes. Esta fue una promesa de gobierno del presidente Gustavo Petro. “Fue una promesa de gobierno y sé que tiene muchos enemigos, los enemigos que no quieren perder el negocio de la salud, pero es el pueblo el que ha sufrido. Los nadies y las nadies de este país, que no tienen cómo pagar un tratamiento costoso, los que no tienen cómo llegar a un centro de salud o los que hacen largas filas para una cita. O los miles de colombianos que han tenido que tutelar su derecho a la salud”, aseguró.

En el 2021, cuando Carolina Corcho aseguró que en el país habían “fallecido por mortalidad evitable un millón trescientos mil colombianos entre 1998 y 2010″, Alejandro Gaviria afirmó que "eran estupideces". - Foto: SEMANA

Sobre este tema puntual, el hoy ministro de Educación y antes ministro de Salud, Alejandro Gaviria aseguró que la propuesta que está impulsando la ministra Corcho es relativamente simple, pues busca que los centros de atención primaria en salud sean la puerta de entrada al sistema; plantea la existencia de redes integrales de servicios de salud para solventar padecimientos que requieran atención de mediana y alta complejidad, y advirtió que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) esté en el centro del sistema.

En sus palabras, la iniciativa “propone un pagador único, la Adres, que es hoy una tesorería y se convertiría en una EPS pública”.

Esto se debe a que, en la actualidad, la Adres es la encargada de girarles los recursos a las EPS para que contraten a los hospitales y clínicas que van a atender a los pacientes.

Uno de los argumentos que ha esbozado la ministra Corcho es que la Adres en la actualidad les gira recursos del régimen subsidiado a algunas instituciones prestadoras de salud (IPS).

La idea de la funcionaria apunta a que ese mecanismo se replique en todo el sistema de salud y, con ello, desaparezcan las EPS, pues dejarían de administrar recursos públicos.

La idea, sin embargo, no le suena a Gaviria. “Resulta importante de entrada diferenciar entre el giro directo y la ordenación del gasto. Adres hace hoy lo primero. Para lo segundo carece de capacidades. La reforma ignora ese punto esencial. Surgen de nuevo muchas preguntas”, advirtió el ministro de Educación.

Ministra de Salud, Carolina Corcho, en reunión con rectores y rectoras de las universidades. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

En esa medida, manifestó sus dudas sobre qué actor del sistema de salud tendría a cargo la auditoría de ese ordenamiento del gasto y qué entidad realizaría el control de las miles de facturas que se producirían con el trabajo de la Adres.

“Suponer, como en la propuesta actual, que con un sistema de información que no existe y tres mil personas desde Bogotá se va a hacer esta tarea, es ilusorio. Sin control del gasto, la quiebra del sistema será inevitable y acelerada”, concluyó Gaviria.