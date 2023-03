Pacientes protestarán contra la reforma a la salud en Bogotá, Medellín y Cali este 9 de marzo

Con la consigna de “reforma sí, pero no así”, miles de personas pertenecientes a organizaciones de pacientes saldrán a las calles para pedirle al Gobierno nacional que revalúe su proyecto de ley para transformar el sistema de salud.

Estas manifestaciones se llevarán a cabo de forma simultánea en tres ciudades distintas: Bogotá, Medellín y Cali.

En la capital el punto de encuentro será el Parque Nacional a las 9 a. m. del próximo jueves 9 de marzo. Desde allí, se hará un recorrido hasta el Parque Santander, en el centro de la ciudad.

En Medellín, mientras tanto, la marcha saldrá a las 10 a. m. desde El Palo con La Playa hasta el Parque de las Luces.

Por último, se espera que las movilizaciones en Cali empiecen a las 9 a.m. y partan de la Plazoleta Jairo Varela hacia la Gobernación.

Los promotores de las movilizaciones aseguraron que en ellas participarán más de 195 organizaciones de pacientes que han manifestado preocupaciones por la reforma a la salud que radicó el Gobierno nacional en el Congreso de la República el pasado 13 de febrero.

“Seguimos marchando y movilizándonos porque la Reforma del Gobierno destruye el Sistema de Salud que tenemos y pone en peligro a las poblaciones más vulnerables; no mejora la oportunidad y calidad de la atención; la corrupción se apoderará del Sistema de Salud y se pueden politizar los recursos de la salud; y pedimos la acumulación de los proyectos de reforma en el Congreso”, sostuvieron a través de un comunicado público.

En ciudades como Montería, Sincelejo, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta se llevaron a cabo marchas contra la reforma a la salud. - Foto: Suministrada

Vale recordar que estas no son las primeras protestas que hay contra la reforma a la salud tal y como fue construida por el Gobierno nacional. De hecho, el viernes pasado miles de personas se manifestaron en varias ciudades del Caribe colombiano, algo que causó todo tipo de comentarios dentro del propio Ministerio de Salud.

De hecho, las manifestaciones coincidieron con una visita que hicieron la ministra de Salud, Carolina Corcho, y el superintendente de Salud, Ulahí Beltrán a la ciudad de Barranquilla, precisamente para socializar la reforma a la salud que están impulsando.

Durante el evento, ambos funcionarios manifestaron su desacuerdo con los opositores a la reforma. A la ministra Corcho incluso se le escuchó un comentario fuera de micrófono que causó una fuerte polémica. “Ya se fueron los que pagaron las EPS, pagaron una horita apenas”, dijo la funcionaria, pues unos manifestantes que le habían expresado su posición contraria al Gobierno se habían marchado.

La ministra Corcho y el superintendente Beltrán visitaron Barranquilla el viernes pasado. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

En su intervención, el superintendente Beltrán también hizo referencia al hecho. “Cuando nos sentamos en la mesa, al fondo en las sillas había unos ciudadanos defendiendo una posición: la permanencia de algunos actores en el sistema, que han tenido un cuestionamiento histórico frente al derecho a la vida”, aseguró el alto funcionario.

“Ya no están, no duraron 15 minutos. Eso indica que los argumentos no fundamentados, sino basados en la emocionalidad, en lo subjetivo, nunca van a vencer la verdad y la realidad de los argumentos de la reforma”, agregó.

Las declaraciones provocaron molestia entre los voceros de las organizaciones de pacientes. “Doctora Corcho, creo que usted nos conoce hace muchos años. No somos los mandaderos ni de las EPS, ni del Gobierno nacional, somos sociedad civil con capacidad de decir qué hacemos y qué no hacemos”, dijo Denis Silva, uno de los representantes del sector.

Las preocupaciones de las organizaciones de pacientes

Más allá de las polémicas, estas organizaciones presentaron una lista de preocupaciones sobre el articulado de la reforma a la salud.

Por ejemplo, indicaron que los ciudadanos ya conocen el sistema de salud y saben a qué actores acudir para ser atendidos, algo que temen que se pierda con la aprobación de la reforma.

Las marchas contra la reforma a la salud ya han convocado a miles de personas en jornadas pasadas. - Foto: Suministrada

“Con la reforma todos perdemos nuestra afiliación al Sistema de Salud y perdemos la posibilidad de elegir dónde ser atendidos. Tendremos que hacer fila y trámites para inscribirnos con cada miembro de la familia en donde nos van a atender y se pierde el derecho a la participación efectiva”, sostuvieron.

Agregaron que en la actualidad los ciudadanos tienen la posibilidad de reclamarles a actores específicos para que les brinden la atención que requieren, pero para ellos eso no es tan claro en el caso del modelo de atención que propone la reforma.

Así mismo, señalaron que no saben qué pasaría en caso de que las personas no se sientan satisfechas con los centros de atención primaria en salud, propuestos en el articulado.

También manifestaron preocupación por algunos puntos que el proyecto de ley no entra a resolver. “La reforma del Gobierno no soluciona el principal problema que hoy tenemos los usuarios y pacientes: la falta de médicos especialistas que genera largos tiempos en la lista de espera para citas”, indicaron a través de su comunicado.