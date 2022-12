¿Qué va a pasar con la medicina prepagada tras la reforma a la salud? Esto dijo el presidente Gustavo Petro

El debate sobre la reforma a la salud que va a proponer el Gobierno nacional el próximo año está encendido desde ya. La ministra de Salud, Carolina Corcho, ha dicho que el texto podrá conocerlo el país en enero próximo y que el proyecto de ley será radicado formalmente en el Congreso de la República a finales de febrero.

En algunos sectores hay grandes expectativas, pero en otros hay preocupación. Esto se debe a que el Ministerio de Salud ha dejado ver algunos detalles de lo que sería la transformación que está proponiendo. Por ejemplo, a comienzos de noviembre, la ministra Corcho lanzó lo que llamó el Programa de Salud Preventivo y Predictivo en el municipio de Aracataca, Magdalena.

Su idea es poner la atención primaria en salud en el centro del nuevo modelo. Por ello, anunció la creación de una serie de equipos médicos territoriales cuyo objetivo es buscar a los pacientes que normalmente tienen dificultades para acceder a los servicios sanitarios. Con ello, quieren reducir las tasas de enfermedad y muerte por padecimientos que se pueden prevenir antes de que se agraven.

Además, la ministra también ha dicho que las EPS desaparecerían del sistema. O, al menos, tendrían menos funciones de las que cumplen hoy. Una de las más importantes es el manejo de grandes volúmenes de recursos, que luego se distribuyen entre hospitales y clínicas. La idea que han expresado varios miembros del Gobierno apunta a que las EPS ya no reciban dinero del Estado para asegurar a los pacientes, sino girarles esa plata directamente a esas clínicas y hospitales.

“Yo las veo (a las EPS) innecesarias”, aseguró el presidente Gustavo Petro durante una entrevista con Noticias RCN. “Las EPS hoy son conglomerados de las IPS. La gente cree que la EPS es el hospital, que es el que realmente le presta el servicio. No, esas no son las EPS. Las EPS son unas intermediarias a las cuales el Estado les entrega unos recursos públicos o semipúblicos y ellas contratan los hospitales para que presten el servicio”, aseguró.

No obstante, los distintos gremios de servicios de salud han señalado que el Gobierno nacional no ve a profundidad el papel que hoy cumplen dentro del sistema de salud. Por ejemplo, han advertido en distintas ocasiones que no son únicamente “intermediarias financieras”, sino que son quienes asumen la gestión del riesgo de los pacientes y tienen a su cargo la promoción de su salud y la prevención de distintos padecimientos.

A su vez, han advertido que durante los años en los que se han encargado del aseguramiento de los ciudadanos, han obtenido experiencia y acumulado conocimientos que pueden servir para mejorar el sistema de salud. “Las funciones que realizan las EPS se requieren en cualquier sistema de salud y eliminar el aseguramiento sería un retroceso para el país”, advirtieron desde Gestarsalud en noviembre pasado.

¿Y qué pasará con la medicina prepagada?

Cuando se le preguntó al presidente Petro si la reforma a la salud afectaría la medicina prepagada, el mandatario contestó que no, que seguiría tal y como está. “Ese es un mercado”, puntualizó el presidente en diálogo con Noticias RCN.

Estos 33 billones que dejaron de deuda las EPS que se liquidaron en el pasado a los hospitales públicos y privados se traduce en pobreza del personal de salud, en menos servicios de calidad para la ciudadanía.



— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 30, 2022

De hecho, lo que el presidente Petro está planteando es, precisamente, que las EPS sigan en el mercado, pero que se conviertan en una especie de pólizas de seguro para ofertar sus servicios a quienes estén en capacidad de pagarlos.

“Las EPS hoy se pueden convertir en redes. Primero en pólizas de seguros voluntarios para clases medias, libres, eso no lo vamos a impedir, pueden ser redes de IPS, que es como se denomina al hospital, a la clínica que el Estado puede pagar servicios y ayudar a financiarlas. De tal manera que haya una transformación de todo el personal que está trabajando allí en esas EPS, tiene cabida en el nuevo sistema de salud, no se trata de despedir trabajadores o trabajadoras, sino, por el contrario, garantizar la estabilidad laboral”, aseguró el presidente en una declaración reciente.