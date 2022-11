“La crisis que usted está promoviendo se va a medir en muertes humanas”: Miguel Uribe a ministra Corcho por reforma a la salud

En un debate de control político sobre la salud en Colombia, el senador de oposición por el partido Centro Democrático, Miguel Uribe, se despachó en contra de la ministra Carolina Corcho, al señalarla de promover una crisis que se mediría en muertes humanas.

De acuerdo con el congresista, su partido apoya abiertamente los cambios que sean necesarios en la salud en Colombia, pero siempre y cuando se cambie únicamente lo que no funciona y no se entre a destruir el sistema de salud que hay en el país.

“Nosotros en el Centro Democrático no estamos defendiendo el statu quo, lo que está mal, todo lo contrario, queremos cambio, pero no destrucción. Nosotros en el Centro Democrático queremos decirle al Gobierno que cambie lo que no funciona, que promueva lo que sea necesario, pero con el pretexto de mejorar lo que no está bien, no pueden destruir lo que durante años nos ha costado hacer”, afirmó Uribe en el debate.

En otro momento de su intervención, el senador cuestionó la reducción del presupuesto para el Ministerio de Salud. “Es la primera ministra en la historia que en vez de pedir más plata para el presupuesto en materia de salud, pide menos”, dijo.

En ese sentido, Uribe señaló de manera tajante: “La crisis explícita que usted está promoviendo se va a medir en muertes humanas, es decir, la crisis que a usted le puede parecer el pretexto para hacer un cambio institucional, va a tener repercusiones en vidas de colombianos, si es que usted con la ineficiencia y la inacción en el Ministerio ya no está asfixiando a las EPS”.

Por otro lado, el senador Uribe le recordó a la ministra Corcho cuando ella era activista y cuestionaba el actuar del gobierno anterior, pero hoy son pocos los avances que se han visto de su trabajo en el Ministerio de Salud.

“La hoy ministra se hizo famosa atacando a Iván Duque por Twitter porque no tenía vacunas para la covid-19, y cuatro meses más tarde, el quinto país con más casos de viruela del mono, no tiene una sola vacuna”, señaló Uribe.

Finalmente, en cuanto a los cambios o mejoras que debe tener el sistema de salud en Colombia, el congresista especificó: “Tenemos que avanzar en la medicina preventiva, predictiva y en la atención primaria en salud”, pero subrayó que “para que eso suceda no se puede destruir lo que está funcionando”.

Ministra de Salud se despachó contra las EPS

Este 29 de noviembre, la ministra de Salud, Carolina Corcho, asistió a un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado.

Allí invitó a las EPS a hacer parte de la transformación que está proponiendo para el sistema de salud, pero también les lanzó fuertes pullas por el papel que han cumplido tras la aprobación de la Ley 100.

“Lo mejor que le puede pasar a una EAPB (Entidad Administradora de Planes de Beneficios de Salud) es que la gente esté enferma”, fue una de las frases más polémicas que lanzó durante su intervención en el debate de control político. Y dijo que las EPS no requieren hacer trabajos de prevención, porque pueden facturar contra el Estado. “Es una fórmula perversa”, advirtió.

“Solo siete EPS cumplen indicadores financieros”, aseguró. Y señaló que de esas siete no todas cumplen con los criterios de la Superintendencia de Salud sobre atención adecuada a los pacientes.

Aprovechó para defender su reforma a la salud, pues consideró que las EPS no se pueden seguir liquidando para seguir trasladando a los pacientes a las EPS que sí funcionan, pero que presentan problemas financieros y logísticos para atender a los nuevos afiliados.

“Tenemos dos opciones: mirar para otro lado, que todo el mundo haga lo que le da la gana, que las EPS incumplan y sigamos metiendo plata y plata sin controlar eso, o asumimos la transformación”, advirtió Corcho. Advirtió que ya ha hablado del tema con varios presidentes de distintas EPS, a quienes les ha señalado que esas empresas tienen “demasiadas funciones para un solo actor del sistema”.

Concluyó diciendo que está buscando un fondo de salvamento para los hospitales públicos, que seguirá habiendo problemas históricos en el presupuesto que aún no se han resuelto, y que, sin embargo, en 2023 el dinero para la salud será el más alto de la historia.