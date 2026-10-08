Seis pequeños corazones tendrán una nueva oportunidad gracias a tratamientos especializados

Como parte del programa Little Heroes, seis niños entre un mes y 16 años, provenientes de ciudades como Cali, Pasto y Corinto (Cauca), tuvieron la oportunidad de acceder a procedimientos de alta complejidad relacionados con cardiopatías congénitas.

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Esta enfermedad corresponde a alteraciones en la estructura o funcionamiento del corazón que necesitan atención especializada en los primeros años de vida. Además, se estima que más de 1.300.000 bebés nacen con esta condición en todo el mundo.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) registra este padecimiento como una de las mayores causas de mortalidad de los niños durante su primer año de vida.

En el caso de Colombia, según datos del Instituto Nacional de Salud (INS), tan solo en 2025 se identificaron 98,1 casos por cada 10.000 recién nacidos, situación que sigue representando un reto en temas de atención médica para estos menores.

Por esto, resulta de vital importancia para los niños con este padecimiento acceder a diferentes tratamientos. En el caso de los seis beneficiados del programa, tendrán la oportunidad de acceder a intervenciones como cateterismo cardíaco, que los ayudará a mejorar su estado de salud.

Esta enfermedad afecta a miles de recién nacido. Foto: Getty Images

Asimismo, se busca que, con estos procesos, los menores puedan evitar cirugías a corazón abierto, reducir tiempos de hospitalización y agilizar la recuperación de cada uno de ellos.

Esta iniciativa se realiza por parte de Abbott, en alianza con la Clínica Imbanaco y la Fundación Quirónsalud Colombia, encargados de brindar este tipo de servicios.

La detección temprana de estas alteraciones resulta fundamental, debido a que cerca del 25 % de los bebés que nacen con cardiopatías congénitas requieren algún tipo de intervención durante su primer año de vida. Sin embargo, el acceso a este tipo de atención continúa siendo un desafío para algunas familias.

De acuerdo con la información entregada por la iniciativa, en Colombia, alrededor de 5.000 niños requieren una cirugía relacionada con estas condiciones cada año, pero aproximadamente la mitad logra acceder al procedimiento que necesita.

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De esta manera, la estrategia brinda una atención que va más allá del procedimiento médico y que tiene en cuenta diferentes aspectos relacionados con la recuperación y el bienestar de los menores.

La alianza entre las instituciones participantes también pretende facilitar el acceso a tecnologías y conocimientos especializados.

Para los niños beneficiados y sus familias, la posibilidad de acceder a estos procedimientos representa una oportunidad para mejorar sus condiciones de salud y continuar con sus procesos de crecimiento y desarrollo.

Mientras avanzan las jornadas de atención, los equipos médicos estarán encargados de evaluar cada caso y determinar las alternativas más adecuadas.