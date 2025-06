Advierten dos oscuras intenciones tras la Constituyente que Petro pretende: “tenemos que estar preparados”

El precandidato presidencial David Luna es recordado en Colombia porque fue la primera persona que, en enero de 2024, aseguró que el presidente, Gustavo Petro, sí quería buscar la reelección, con todo y que la Constitución no lo permite. “Muchos me tildaron de loco o de alarmista y mire usted", aseguró Luna en El Debate, de SEMANA.

“El único interés del presidente Petro de tramitar su reforma a la salud es controlar los recursos del sistema, que equivalen a 90 billones de pesos. Controlarlos para administrarlos directamente y, como lo contempla el proyecto de ley, sin ningún tipo de auditoría. Sin ningún tipo de control. O sea, girándolo a diestra y siniestra. Si ese proyecto llega a pasar, lo cual yo espero que no suceda con la ponencia negativa, Petro tendría la capacidad de buscar ganar las elecciones del 2026 por interpuesta persona o incluso él postulándose. Yo no descarto que el presidente Petro busque convocar una Asamblea Nacional Constituyente ”, dijo en aquel 2024, en un foro, de SEMANA, desatando la tormenta política.

“El presidente en Colombia, en virtud de la Constitución, es el hombre más poderoso que hay y tiene la capacidad de transformar una sociedad. Ese cuento de que un presidente no lo dejan o que un presidente no puede, pues es carreta. El presidente puede transformar una sociedad. Lo que lamentablemente está pasando es que o no sabe o no quiere gobernar”, agregó Luna, quien finalmente apuntó a señalar qué país se encontrará el presidente de Colombia en 2026.