“No nos crea tan pendejos y no nos meta los dedos en la boca”, le dicen en vivo al presidente Petro

El precandidato presidencial David Luna habló con El Debate , de SEMANA . Lo hizo para referirse a la controversia que sostiene con la Unidad Nacional de Protección y para condenar lo ocurrido en Medellín, donde el presidente, Gustavo Petro, subió a delincuentes a la tarima a su lado y luego los calificó como “personas en rehabilitación”, más no criminales.

Durante el consejo de ministros de este martes en la Casa de Nariño, en Bogotá, el mandatario aseguró que “en Medellín se subieron (a la tarima) gente que estaba presa para mostrar en público, no debajo de una mesa, cómo hacer un pacto de paz en los barrios de Medellín”.

“ En Medellín yo no subí delincuentes a las tarimas, con delincuentes hablaron alcaldes y otros ”. El mandatario añadió que se olvidan de un principio universal de la justicia: “El que está preso no es un delincuente, es una persona en rehabilitación”.

“Como aquí ven la justicia como venganza, entonces no ven a la gente que está en las cárceles como gente en rehabilitación. A, que desde las cárceles manejan violencia, cierto. Pero yo les dije: ‘Hay que meterlos en las fragatas, quien reincida y maneje muerte desde la cárcel se va para las fragatas o a la cárcel de seguridad más alta que tengamos. No van a usar la cárcel como capital de la delincuencia, pero la gran mayoría de los presos son personas en rehabilitación”, insistió.

En respuesta, el precandidato presidencial le dijo, en vivo, en El Debate, de SEMANA. “Que el presidente no nos crea tan pendejos y no nos meta los dedos en la boca. Los colombianos somos personas no solamente inteligentes sino, adicionalmente, personas que estudiamos y que entendemos”.