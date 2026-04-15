Dura arremetida contra Petro por polémica frase sobre Shakira y el clítoris de las mujeres: “El tipo es profundamente machista”

El presidente Gustavo Petro desató una nueva polémica por unas controversiales declaraciones que entregó y en las que hizo referencia a Shakira y el clítoris de las mujeres.

Todo se dio en el último consejo de ministros televisado que se realizó el pasado lunes. “A mí me sacó la chispa Shakira cuando dijo ‘las mujeres facturan’“, dijo.

“El cuerpo no se vende, porque es de la vida, no del mercado. Ni por poquito, ni por mucho, porque se vuelven esclavos y esclavas. (...) Clítoris amarrado al cerebro y pene amarrado al cerebro. ¿Quién dijo que es pecado decir los nombres científicos por su nombre? En la sexualidad juega el cerebro; la sensibilidad está ligada a los nervios y los nervios llegan al cerebro", agregó.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia de Colombia

Katherine Miranda, representante a la Cámara por Alianza Verde, habló en El Debate de SEMANA sobre estas palabras del mandatario y le lanzó, en vivo, una dura crítica.

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“Lo peor es que esa perorata la da en medio de la discusión de un tema de comercio exterior, no sabemos entonces de dónde saca de la manga hablar del clítoris de las mujeres”, apuntó.

La congresista aseguró que esto es una muestra más de la “incoherencia intelectual” que, desde su punto de vista, tiene el presidente Petro, tendiendo en cuenta que en repetidas oportunidades habla de un tema, pero termina haciendo referencia a otro totalmente distinto.

Asimismo, señaló que esto deja en evidencia el irrespeto que tiene el jefe de Estado hacia las mujeres. “A mí me parece que esa puestecita del pañuelo morado en campaña le sirve, pero gobernando es profundamente misógino y machista”, manifestó.

Katherine Miranda, representante a la Cámara por Alianza Verde. Foto: Paula López

Miranda mencionó que no es la primera vez que Petro tiene este tipo de comentarios o actitudes, ya que en otras oportunidades ha hablado del cuerpo de las mujeres y, según ella, las ha sexualizado, lo que a su vez genera que se justifique la violencia que hay en contra de ellas.

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“A mí me parece que el tipo es profundamente machista. Utilizó a las mujeres, mire a la pobre Francia Márquez, eso es absolutamente lamentable”, comentó.

A esto se le suma, de acuerdo con la militante de Alianza Verde, la forma en la que el presidente ha defendido a hombres que están en su gobierno y que, de alguna forma, han ejercido violencia en contra de las mujeres.

De hecho, afirmó que este es uno de los motivos que la llevó a apoyar a Paloma Valencia y unirse a su campaña, una decisión por la que le han llovido fuertes críticas, especialmente por parte de sectores de izquierda.

“Esa es otra de las apuestas que me gustan de Paloma: ella es mujer y mamá, entonces es bueno ver cómo está reivindicando el papel de la mujer en la sociedad, de la mujer empoderada. A mí me parece que hay que darle esa posibilidad”, complementó.

Pese a la polémica que se ha desatado y a los duros cuestionamientos en su contra, Petro no se ha referido a este tema y no ha pedido disculpas, tal y como se lo están exigiendo algunos sectores.