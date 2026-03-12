“Ni él va a cambiar, ni ella tampoco”: María Clara Posada fija posición tras alianza entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

Luego de varios días, la candidata presidencial Paloma Valencia anunció que el economista Juan Daniel Oviedo será su fórmula vicepresidencial.

Estos son los fuertes choques entre Juan Daniel Oviedo y Gustavo Petro: “Estrategia del Gobierno es una salchicha de perro callejero”

El nombre de Oviedo tomó fuerza, luego de que fuera el fenómeno electoral en los comicios del pasado domingo 8 de marzo. El excandidato presidencial obtuvo en La Gran Consulta por Colombia 1.255.510 votos.

En El Debate de SEMANA, María Clara Posada, senadora del Centro Democrático, fijó su posición tras la alianza entre Valencia y Oviedo.

“Esta fórmula lo que ofrece en este momento es precisamente esa solución de las diferencias y es equilibrio y seriedad para que Colombia pueda salir de esa polarización que tanto nos ha dañado democráticamente y poder pasar a unirnos en la solución de los problemas. Creo que lo que hay que resaltar es que hay coincidencias por encima de las diferencias para unir al país”, dijo la congresista.

En desarrollo.