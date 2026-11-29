La emblemática carretera 1 de California, que bordea la costa del Pacífico a lo largo de Big Sur, enfrenta una amenaza cada vez mayor por los efectos del cambio climático. Los deslizamientos de tierra, las lluvias torrenciales y el incremento del nivel del mar ponen en riesgo la estabilidad de esta vía, que conecta diferentes puntos de la costa entre Los Ángeles y San Francisco.

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La situación ya ha provocado cierres temporales. En noviembre, una tormenta invernal ocasionó desprendimientos de rocas y lodo en dos laderas afectadas previamente por incendios forestales, lo que terminó cubriendo varios tramos de la carretera.

Los científicos consideran que las condiciones de este invierno podrían convertirse en una muestra de los escenarios que enfrentará la región en las próximas décadas. El fenómeno de El Niño, que se proyecta como uno de los más intensos registrados, está acompañado de temperaturas oceánicas elevadas, precipitaciones fuertes y oleajes de gran magnitud.

El problema no es nuevo. Desde su construcción, en la década de 1930, la autopista ha tenido que enfrentar movimientos constantes del terreno. La costa de Big Sur está compuesta por rocas fracturadas y débiles, sometidas durante años a la erosión provocada por las olas del Pacífico.

El cambio climático sería una de las principales causas de estos sucesos. Foto: NOAA

A esto se suma que algunas laderas se desplazan varios metros al año. Estos movimientos pueden agrietar el asfalto y, en los casos más graves, provocar derrumbes que dejan la carretera inutilizada durante largos periodos. Uno de los antecedentes es el deslizamiento de Regent, cuya reparación permitió reabrir un tramo que permaneció cerrado durante tres años.

El cambio climático agrava el panorama. Las lluvias más intensas saturan el suelo y reducen la fricción entre las capas de roca, mientras que las olas golpean con mayor fuerza la base de los acantilados. El aumento del nivel del mar también hace que la erosión costera avance con mayor frecuencia.

Para anticipar nuevos derrumbes, investigadores de la Universidad de California en Santa Cruz instalaron equipos GPS y sensores que permiten medir los movimientos de las laderas y la presión del agua en su interior. Otros especialistas proyectan utilizar sensores sísmicos para estudiar cómo las olas debilitan los acantilados.

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Mientras tanto, el Departamento de Transporte de California adelanta trabajos preventivos, como ampliar alcantarillas, instalar barreras contra flujos de escombros y retirar material de algunas pendientes para reducir su presión.

Sin embargo, los expertos advierten que mantener esta carretera podría convertirse en un desafío cada vez mayor. La posibilidad de que algunos tramos no puedan conservarse permanentemente ya forma parte de las discusiones sobre cómo adaptar la infraestructura costera al cambio climático.