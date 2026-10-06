Antes de comprar boletas para un concierto, revise estas señales de alerta para no caer en una estafa

El amplio catálogo de conciertos y eventos programados para los últimos meses de 2026 no solo genera expectativa entre los seguidores de los artistas.

También representa una oportunidad para los delincuentes que buscan aprovechar la alta demanda de entradas, los precios elevados y la urgencia de quienes quieren conseguir una boleta antes de que se agote.

La nueva estafa por correo que amenaza sus cuentas bancarias: una invitación podría ser la trampa

Durante estas temporadas suelen aumentar los intentos de fraude relacionados con la compra y reventa de entradas, especialmente a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y páginas web que imitan a los sitios oficiales.

¿Cómo identificar una boleta digital falsa?

Cuando un concierto tiene una alta demanda y las entradas comienzan a agotarse, conseguir una boleta puede convertirse en una carrera contra el tiempo. Esa sensación de urgencia es precisamente una de las herramientas que utilizan los estafadores para presionar a sus posibles víctimas.

Así, una de las modalidades más frecuentes consiste en ofrecer entradas para localidades de alta demanda a precios aparentemente atractivos. Luego, el supuesto vendedor asegura que hay otros interesados y exige realizar el pago de inmediato para evitar que la oferta se pierda.

El riesgo aparece después de la transferencia. Una vez reciben la plata, los responsables pueden desaparecer, bloquear al comprador y dejarlo sin entrada.

Persona comprando en línea desde el computador. Foto: Getty Images

Por esta razón, comprar mediante los canales oficiales del evento o distribuidores autorizados continúa siendo la alternativa más segura.

También es importante desconfiar de las propuestas que parecen demasiado buenas para ser verdad, especialmente cuando están acompañadas de presión para pagar de inmediato.

Señales que pueden revelar una estafa

De acuerdo con Nu Colombia, existen varios detalles que pueden ayudar a identificar que detrás de una oferta aparentemente atractiva podría haber un intento de fraude.

Una de las primeras señales de alerta es que el precio esté muy por debajo del valor oficial de la entrada, sobre todo si el vendedor utiliza ese descuento para presionar al comprador a tomar una decisión rápida.

También conviene prestar atención al método de pago. Si la persona únicamente acepta transferencias directas y se niega a utilizar mecanismos que ofrezcan mayores garantías, es recomendable actuar con cautela.

Ciberdelincuente en el PC. Foto: Getty Images

La actitud del vendedor también puede revelar inconsistencias. Evitar preguntas, negarse a proporcionar información adicional, poner excusas para no demostrar la autenticidad de la entrada o rechazar una videollamada para comprobar su identidad son comportamientos que deberían generar desconfianza.

Finalmente, es aconsejable revisar el perfil desde el que se ofrece la boleta. Una cuenta creada recientemente, con poca actividad, escasos seguidores o sin información que permita comprobar quién está detrás de ella merece especial atención.