Apple presentará las primeras funciones de la nueva Siri impulsada por Gemini: esta es la fecha

La actualización de iOS 26.4 será solo el inicio. La transformación completa del asistente se presentará oficialmente en la WWDC de junio con la llegada de iOS 27.

Redacción Tecnología
26 de enero de 2026, 12:42 p. m.
Tras dificultades técnicas y retrasos, Apple decidió apoyarse en tecnología de terceros. Foto: NurPhoto via Getty Images

Apple planea presentar las primeras funciones de la versión renovada de Siri a mediados de febrero, momento en el que se darán a conocer los resultados de su colaboración con Google y la integración de la tecnología de inteligencia artificial (IA) Gemini, a través de demostraciones prácticas de sus capacidades.

Tras enfrentar problemas de rendimiento y retrasos en su lanzamiento, Apple decidió apoyarse en tecnología de terceros para potenciar las funciones de IA de su asistente virtual. Como resultado, la compañía anunció recientemente un acuerdo con Google para basar sus Modelos Fundacionales en los modelos Gemini y en su infraestructura de computación en la nube.

Según informó el periodista de Bloomberg Mark Gurman, Apple ya habría fijado la fecha de presentación de las primeras funciones actualizadas de su “nueva Siri” para la segunda quincena de febrero, cuando se mostrarán pruebas de su funcionamiento y alcance.

Apple presentará nuevas funciones de Siri en febrero. Foto: NurPhoto via Getty Images

Esta actualización llegará con mejoras significativas de inteligencia en iOS 26.4, versión que comenzará su fase de pruebas en febrero y cuyo lanzamiento general está previsto entre marzo y abril. Para ello, Apple utilizará modelos impulsados por Gemini, conocidos internamente como Apple Foundation Models versión 10.

Apple transformará a Siri en un chatbot con inteligencia artificial: así se perfila como la gran novedad de iOS 27

De acuerdo con Gurman, estos nuevos modelos contarán con aproximadamente 1,2 billones de parámetros, lo que refleja su alto nivel de complejidad, y se ejecutarán desde los servidores de computación en la nube privada de Apple.

Una versión completamente renovada de Siri en iOS 27

No obstante, el analista aclara que las funciones inteligentes incluidas en iOS 26.4 representarán solo una primera etapa de la renovación de Siri. La transformación completa llegará con iOS 27, versión que será presentada oficialmente durante la conferencia de desarrolladores WWDC, prevista para junio de este año.

Cabe recordar que Gurman ya adelantó recientemente que esta renovación, bajo el nombre en clave “Campos”, convertirá a Siri en el primer chatbot de Apple impulsado por IA generativa, permitiendo a la compañía ponerse a la par de otros actores del sector como OpenAI.

La compañía planea mostrar las primeras capacidades de su asistente renovado a mediados de febrero. Foto: Getty Images

Apple planea lanzar esta versión definitiva de Siri junto con iOS 27, iPadOS y macOS 27. El asistente seguirá apoyándose en los modelos Gemini, aunque en una versión más avanzada, conocida internamente como Apple Foundation Models versión 11.

En este sentido, Gurman subraya que se espera que estos modelos sean competitivos frente a Gemini 3 y que, debido a su complejidad, Apple estaría considerando ejecutar esta versión completamente renovada de Siri directamente sobre la infraestructura de Google, impulsada por sus unidades de procesamiento Tensor.

*Con información de Europa Press

