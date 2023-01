Cómo desactivar de forma fácil y rápida las notificaciones de Google Chrome

En ocasiones se activan algunas que no son de gran utilidad, estas suelen llegar desde el navegador.

Google Chrome es uno de los navegadores más utilizados en todo el mundo, este se caracteriza por su fácil descarga, sincronización rápida y velocidad al navegar en la web. Sin embargo, no todo es perfecto y en ocasiones suelen aparecer notificaciones inoportunas.

Aunque las notificaciones suelen cumplir un papel fundamental a la hora de avisar sobre la llegada de un mensaje, correo, llamada o compromisos de agenda, es cierto que en ocasiones se activan algunas que no son de gran utilidad, estas suelen llegar desde el navegador.

Afortunadamente, existe la posibilidad de deshabilitar todas las notificaciones de Google Chrome o de filtrar cuáles son los temas de interés. Esto para el sistema operativo Windows 11 o Windows 10, estas son las maneras más sencillas, según el portal Computer Hoy.

Desde la configuración de Windows

Presionar la combinación Windows + I para iniciar la Configuración de Windows.

Entrar a “Sistema” para luego seleccionar “Notificaciones”.

Bajar hasta la sección “Notificaciones de aplicaciones” y “otros remitentes”.

Localizar Google Chrome en la lista de aplicaciones para así poder deshabilitar el interruptor.

Afortunadamente, existe la posibilidad de deshabilitar todas las notificaciones de Google Chrome o de filtrar cuáles son los temas de interés. (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Desde Google Chrome

También existe la posibilidad de deshabilitar las notificaciones desde el propio navegador, para ello se debe abrir Google Chrome.

Seleccionar el ícono de menú de tres puntos en la esquina superior derecha para ingresar a “Configuración”.

Seleccionar la pestaña “Privacidad y seguridad” en la barra lateral izquierda.

Dar clic en Configuración del sitio en el panel derecho.

Bajar el cursor hasta encontrar la sección “Permisos”.

Luego se debe dar clic en “Notificaciones”.

En “Comportamiento predeterminado”, se debe seleccionar “No permitir que los sitios envíen notificaciones” esto deshabilitará inmediatamente las notificaciones de Chrome.

En caso de que la intención sea deshabilitar las notificaciones de una página web en particular, se debe ingresar a la página en cuestión, hacer clic en el candado ubicado en la zona izquierda de la barra de direcciones. Allí se debe desactivar el interruptor de notificaciones.

También existe la posibilidad de deshabilitar las notificaciones desde el propio navegador. - Foto: Getty Images

Pasos para conectar el dispositivo móvil a una red wifi sin pedir la contraseña

Desde que el internet se volvió indispensable para las personas a nivel mundial, es muy normal encontrar redes de conexión por todas partes. Sin embargo, este tipo de redes, también conocidas como wifi, tienen una contraseña con el propósito de acceder a sus servicios.

Lo más seguro es que, en más de una ocasión, varios usuarios hayan intentado conectarse a una de ellas, luego de no tener datos móviles o internet en el dispositivo móvil; no obstante, será imposible si no se solicita la respectiva contraseña a la persona dueña de los servicios.

Ahora bien, para dejar atrás esta vieja e incómoda costumbre de pedir la clave a algún amigo o familiar, con el propósito de acceder a internet, hay un truco para lograrlo. Este método no necesita la instalación de una aplicación externa para dicho fin, motivo por el cual la seguridad del celular no correrá peligro.

Así puede conectarse a una red wifi sin pedir la contraseña

Ingresar a la cámara del dispositivo móvil.

Solicitar a un amigo, familiar o persona de confianza que ingrese a los ‘Ajustes’ del teléfono.

Pedirle que seleccione el apartado ‘Internet y redes’.

Luego, que elija ‘Internet’.

Acto seguido, debe pulsar el engranaje y abrir el menú de opciones.

Decirle que presione sobre la opción ‘Compartir’.

En ese instante, se activará un código QR, el cual se debe escanear.

Si se llevan a cabo estos pasos, el usuario podrá disfrutar de la conexión wifi sin pedir ninguna contraseña.

Cabe mencionar que no es recomendable mantener encendida la función de wifi de forma prolongada, pese a que el teléfono móvil siempre permanezca conectado a una red de forma automática. Esto se debe a que mantener el wifi activo de manera permanente eleva el desgaste de la batería en el smartphone y por ende se podría generar un daño serio en el dispositivo con el paso del tiempo.

Por otra parte, expertos en ciberseguridad señalan que mantener el teléfono conectado por mucho tiempo a una red wifi pública representa un riesgo para el usuario, debido a que un ciberdelincuente puede utilizar esa red para robar información personal del usuario o infiltrar programas maliciosos en los teléfonos de los usuarios.