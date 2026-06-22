Elon Musk predice que la economía global se multiplicará por 10, pero bajo una temible condición: “Va a sonar bastante loco”

En un diálogo entre el empresario Elon Musk y el divulgador Peter H. Diamandis, se planteó un escenario de transformación profunda para la economía global, impulsado por el avance de la inteligencia artificial, la robótica y la automatización.

El intercambio no se limitó a cifras optimistas, sino que también incluyó una advertencia sobre los riesgos que podrían alterar por completo ese panorama.

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Un crecimiento económico sin precedentes (si nada lo interrumpe)

Durante la conversación, Musk planteó que el crecimiento económico de las próximas décadas podría ser mucho más acelerado de lo que se suele proyectar, siempre que no existan conflictos globales de gran escala.

“Diría que la economía será 10 veces su tamaño actual en 10 años. Mayor que eso. Siento que esa es en realidad una predicción bastante cómoda”, señaló el empresario, al describir un escenario en el que la producción de bienes y servicios se expande de forma acelerada gracias a nuevas tecnologías.

En términos simples, su idea sugiere que la automatización permitiría producir más con menos esfuerzo humano, lo que impulsaría el crecimiento general de la economía mundial.

IA, robots y una nueva forma de vivir la economía

Musk vinculó directamente este posible salto económico con el desarrollo de la inteligencia artificial y la robótica. En su visión, estas tecnologías podrían cambiar la forma en que se trabaja, se produce y se distribuye la riqueza.

El escenario que plantea incluye incluso la posibilidad de que los ingresos altos universales se conviertan en una realidad, lo que implicaría un sistema donde la mayoría de las personas tendría acceso a recursos básicos de manera más estable, reduciendo la importancia tradicional del dinero.

Aunque la idea suena ambiciosa, está basada en la hipótesis de una productividad tan alta que los modelos económicos actuales quedarían parcialmente obsoletos.

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La condición que lo cambia todo: el riesgo de una guerra global

Pese al optimismo, Musk introdujo una advertencia que matiza por completo su proyección. En su análisis, el principal factor que podría frenar ese crecimiento no sería tecnológico, sino geopolítico.

“Obviamente, si hay algo como la Tercera Guerra Mundial, eso podría poner un problema en esos planes o expectativas”, afirmó durante la conversación, dejando claro que un conflicto de gran escala alteraría cualquier escenario de expansión económica.

Elon Musk advirtió que una guerra global podría frenar el crecimiento económico proyectado. Foto: Getty Images

En otras palabras, el avance tecnológico solo tendría efecto pleno en un entorno de estabilidad internacional.

Una visión que también mira hacia la Luna

Más allá del crecimiento económico, Musk también proyectó un futuro de expansión humana fuera de la Tierra. En el mismo escenario descrito, mencionó la posibilidad de establecer presencia permanente en el espacio.

“En ausencia de una guerra mundial, si las tendencias actuales continúan, diría que la economía se multiplica por 10 en 10 años y tendremos una base en la Luna”, expresó.

Esta idea se enmarca en su visión más amplia de la exploración espacial como una extensión natural del desarrollo económico y tecnológico de la humanidad.