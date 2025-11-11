Elon Musk ha creado una hipótesis global tras participar en el podcast The Joe Rogan Experience el pasado 31 de octubre; curiosamente, en esta fecha habían pasado dos días de que el cometa 3I/Atlas tuviera su perihelio (punto más próximo al Sol) a unos 270 millones de kilómetros, según datos de la Nasa.

Durante la conversación, Musk señaló la naturaleza del misterioso objeto 3I/Atlas y sorprendió con una hipótesis que muchos relacionan con una antigua profecía de Baba Vanga.

“Podría arrasar con un continente completo”

En el diálogo, el presentador señaló que 3I/Atlas podría no ser un objeto natural por su inusual concentración de níquel, a lo cual Musk respondió que este metal es común en asteroides y cometas, pero fue más allá al imaginar un escenario extremo: si el objeto estuviera compuesto enteramente por níquel, podría tratarse de una “nave pesada”.

Elon Musk habla de 3l/ATLAS en una reciente entrevista. | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Además, advirtió que, en caso de colisión, el impacto sería catastrófico: “Podría arrasar con un continente completo o incluso algo peor”.

Sus palabras reavivaron el debate científico y las conjeturas en torno a este cuerpo interestelar, pues de acuerdo con el profesor de Harvard, Avi Loeb, quien también ha investigado 3I/Atlas, ha sostenido que sus características poco comunes podrían sugerir un origen artificial, una idea que ahora parece encontrar eco en la conjetura planteada por Musk.

La conexión de lo dicho por Musk con las profecías de Baba Vanga

Fuera del terreno científico, la conversación ha sido relacionada con una de las tantas predicciones de Baba Vanga, la vidente búlgara.

Según las predicciones de Vanga, el año 2025 marcaría el comienzo del fin de los tiempos, originado en Europa, donde un conflicto devastaría el continente y sería “la destrucción del mundo tal y como lo conocemos”.

“Un conflicto en Europa devastará a la población del continente”, señala la predicción.

Según Baba Vanga, el continente europeo enfrentará una destrucción sin precedentes que dará inicio a una nueva era. | Foto: Composición de SEMANA con imagen de X @Darkwebhaber y Getty

Algunos seguidores de la mística han vinculado estas palabras con la advertencia de Musk sobre el potencial destructivo del cometa, al interpretar que ambos podrían describir el mismo acontecimiento desde perspectivas distintas.