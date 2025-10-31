Suscribirse

Tecnología

Halloween hoy: las mejores frases para compartir en WhatsApp este 31 de octubre

Citas icónicas del terror inspiran los saludos de este 31 de octubre.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
31 de octubre de 2025, 1:48 p. m.
El espíritu de Halloween se comparte hoy con frases de miedo y magia.
Desde Drácula hasta Hocus Pocus, el terror se escribe en WhatsApp. | Foto: Imagen generada con IA - WhatsApp

Hoy 31 de octubre, se llenan las redes y los chats del ambiente de Halloween con calabazas, brujas y mensajes alusivos a la noche de brujas, un día en donde el misterio se celebra con humor y terror a partes iguales, también siendo una oportunidad perfecta para compartir frases icónicas del cine y la literatura.

Frases de películas para un Halloween de miedo

El cine de terror ha dejado algunas de las líneas más recordadas del género las cuales son perfectas para ambientar el comienzo del día e incluso la noche con amigos que disfrutan de estas citas:

Halloween llega también a WhatsApp con frases llenas de misterio. | Foto: Tomado de video
  • “¡Despierta, pequeño espíritu, es Halloween!”: Hocus Pocus (Winifred Sanderson, al inicio del ritual).
  • “Uno, dos, Freddy viene por ti…”: Pesadilla en Elm Street (canción real en la película).
  • “¡Ven, pequeñín, ven!” — IT (Eso): Pennywise.
  • “¡Es Halloween! ¡Todos hail al Rey Calabaza!”: El extraño mundo de Jack.

Estas frases condensan el espíritu del cine de terror y la fantasía de Halloween: una mezcla entre la inocencia de los disfraces y el escalofrío de lo sobrenatural.

Contexto: Bienvenido octubre 2025: las mejores frases para compartir por WhatsApp en Halloween con amigos o familia

Literatura para una noche de brujas con estilo

Los grandes autores también han explorado el miedo, la oscuridad y lo desconocido, estas líneas literarias crean la atmósfera adecuada para la noche de brujas:

El escritor Edgar Allan Poe nació en 1809 y murió en 1849.
  • “Escucha el viento que sopla entre las tumbas”: Drácula (Bram Stoker, diario de Jonathan Harker).
  • “Algo maligno viene por aquí”: Salem’s Lot (Stephen King, frase repetida en el pueblo).
  • “Todas las almas son mías”: El retrato de Dorian Gray (Oscar Wilde, Lord Henry citando al diablo).
  • “La muerte no tiene amigos”: Cuentos de lo grotesco y arabesco (Edgar Allan Poe).
  • “Es medianoche. La hora de las brujas”: Macbeth (William Shakespeare, acto IV, escena 1).
Contexto: Los disfraces más icónicos de las celebridades: desde Kendall Jenner hasta Justin y Hailey Bieber

Frases entre libros y pantallas

Ya sea para poner en estado, compartir en historias o acompañar de pie de foto, también hay frases combinan el terror con la estética de Halloween:

Palabras oscuras y encantadas marcan la noche más tenebrosa del año. | Foto: Efe
  • “El miedo es el camino hacia el lado oscuro”: La amenaza fantasma (George Lucas, cita literaria del libro).
  • “Los fantasmas no mienten”: El turno de noche (Stephen King, cuento corto).
  • “Noche de brujas, noche de máscaras”: Cuentos de Halloween (Washington Irving, La leyenda de Sleepy Hollow).

Con estas palabras, Halloween se celebra también en los mensajes. Ya sea con humor o con misterio, esta noche es la excusa perfecta para dejarse llevar por lo fantástico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Caso Uribe: expertos explican cuáles son los caminos tras la decisión de absolver al expresidente, ¿habrá prescripción?

2. Lo levantó de la silla: Luis Díaz asombró compañero del Bayern con esto que hizo; video

3. El fuerte jalón de orejas del procurador general al presidente Petro por sus críticas a la Registraduría Nacional

4. ¿Está bloqueado el sueldo de Petro por estar en la lista Clinton? La salida que tendría la Casa de Nariño para pagarle al presidente

5. Maduro, acorralado: pidió ayuda militar a Rusia por amenaza de posible bombardeo de EE. UU.; este fue el mensaje

LEER MENOS

Noticias relacionadas

halloweenfrases31 de octubreLiteraturaCinewhatsapp

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.