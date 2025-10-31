Halloween hoy: las mejores frases para compartir en WhatsApp este 31 de octubre

Hoy 31 de octubre, se llenan las redes y los chats del ambiente de Halloween con calabazas, brujas y mensajes alusivos a la noche de brujas, un día en donde el misterio se celebra con humor y terror a partes iguales, también siendo una oportunidad perfecta para compartir frases icónicas del cine y la literatura.

Frases de películas para un Halloween de miedo

El cine de terror ha dejado algunas de las líneas más recordadas del género las cuales son perfectas para ambientar el comienzo del día e incluso la noche con amigos que disfrutan de estas citas:

Halloween llega también a WhatsApp con frases llenas de misterio. | Foto: Tomado de video

“¡Despierta, pequeño espíritu, es Halloween!”: Hocus Pocus (Winifred Sanderson, al inicio del ritual).

“Uno, dos, Freddy viene por ti…”: Pesadilla en Elm Street (canción real en la película).

“¡Ven, pequeñín, ven!” — IT (Eso): Pennywise.

“¡Es Halloween! ¡Todos hail al Rey Calabaza!”: El extraño mundo de Jack.

Estas frases condensan el espíritu del cine de terror y la fantasía de Halloween: una mezcla entre la inocencia de los disfraces y el escalofrío de lo sobrenatural.

Literatura para una noche de brujas con estilo

Los grandes autores también han explorado el miedo, la oscuridad y lo desconocido, estas líneas literarias crean la atmósfera adecuada para la noche de brujas:

El escritor Edgar Allan Poe nació en 1809 y murió en 1849.

“Escucha el viento que sopla entre las tumbas”: Drácula (Bram Stoker, diario de Jonathan Harker).

“Algo maligno viene por aquí”: Salem’s Lot (Stephen King, frase repetida en el pueblo).

“Todas las almas son mías”: El retrato de Dorian Gray (Oscar Wilde, Lord Henry citando al diablo).

“La muerte no tiene amigos”: Cuentos de lo grotesco y arabesco (Edgar Allan Poe).

“Es medianoche. La hora de las brujas”: Macbeth (William Shakespeare, acto IV, escena 1).

Frases entre libros y pantallas

Ya sea para poner en estado, compartir en historias o acompañar de pie de foto, también hay frases combinan el terror con la estética de Halloween:

Palabras oscuras y encantadas marcan la noche más tenebrosa del año. | Foto: Efe

“El miedo es el camino hacia el lado oscuro”: La amenaza fantasma (George Lucas, cita literaria del libro).

“Los fantasmas no mienten”: El turno de noche (Stephen King, cuento corto).

“Noche de brujas, noche de máscaras”: Cuentos de Halloween (Washington Irving, La leyenda de Sleepy Hollow).