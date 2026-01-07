Tecnología

Imágenes falsas y videos con IA: así se propagó la desinformación tras la captura de Nicolás Maduro

Este contenido es un nuevo ejemplo de la extrema viralidad de la que pueden beneficiarse los contenidos engañosos, a veces incluso eclipsando a los verdaderos.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
7 de enero de 2026, 4:14 p. m.
Una ola de desinformación sobre la captura de Maduro inunda las redes.
Una ola de desinformación sobre la captura de Maduro inunda las redes. Foto: Getty Images / X @Elsebasx01

Desde falsas imágenes creadas con inteligencia artificial hasta viejas fotos recicladas, un flujo de desinformación rodea la reciente captura del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Estas imágenes, vistas millones de veces en internet, son un nuevo ejemplo de la extrema viralidad de la que pueden beneficiarse los contenidos engañosos, a veces incluso eclipsando a los verdaderos.

Poco después de la captura de Maduro el sábado en Caracas durante una operación relámpago ordenada por Donald Trump, el equipo de verificación digital de la AFP demostró la falsedad de muchas publicaciones que afirmaban compartir la primera imagen de él en suelo estadounidense.

El tuit que nadie esperaba: Elon Musk sorprende con mensaje en español sobre Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro

Pero esa supuesta foto, en la que se veía a un Maduro más joven, había sido generada por IA: la herramienta Gemini de Google detectó en ella una marca de agua característica de este tipo de contenidos.

Tecnología

Oprimir este sencillo botón puede hacer que su celular cargue mucho más rápido sin causar daños en la batería

Tecnología

Se acerca la fecha del primer eclipse solar del 2026: ¿se podrá ver en Colombia?

Tecnología

Sea muy cuidadoso al utilizar esta función de su teléfono porque astutos delincuentes pueden aprovecharla para estafarlo

Tecnología

CES 2026: Meta anuncia nuevas funciones con IA para sus dispositivos inteligentes

Tecnología

Si necesita abrir su correo electrónico en un PC ajeno, siga estos consejos para blindar sus datos de los hackers

Tecnología

Así fue la transformación de una explosión estelar inédita captada por la NASA durante dos décadas

Tecnología

Si quiere instalar paneles solares para ahorrar energía, no descuide estos detalles clave que podrían hacerle perder mucho dinero

Tecnología

CES 2026: AMD presentó lo que sería una nueva tendencia de procesadores en medio de la competencia por la IA

Noticias Estados Unidos

Robots en Miami causan sensación: una revolución tecnológica que dará la vuelta al mundo

Tecnología

🔴 EN VIVO | CES 2026: siga todas las novedades del evento tecnológico más importante del planeta; noticias y lanzamientos

En las redes sociales, usuarios difundieron otra imagen que supuestamente mostraba a un soldado estadounidense posando junto a Maduro, quien aparentemente llevaba una bolsa en la cabeza.

Sin embargo, se trataba de una foto de la captura del antiguo presidente iraquí Sadam Huséin por parte de Estados Unidos en 2003, según artículos de la época.

La agencia de vigilancia de la desinformación NewsGuard afirmó haber identificado siete imágenes y videos fabricados por completo o presentados falsamente en relación con la operación estadounidense en Venezuela. Estos contenidos acumularon más de 14 millones de visualizaciones en menos de dos días en X.

Semejantes cifras ponen de manifiesto cómo una combinación de creaciones de IA producidas en masa e imágenes tergiversadas puede contribuir a difuminar la frontera entre ficción y realidad.

“Cercanas a la realidad”

“Aunque muchos de estas imágenes no distorsionan de forma radical los hechos sobre el terreno, el uso de la IA y de videos espectaculares sacados de contexto representa otra táctica en el arsenal del desinformador”, señala Chiara Vercellone, analista de NewsGuard.

Según la experta, se trata de un fraude “más difícil de revelar para los verificadores porque las imágenes suelen ser cercanas a la realidad”.

El propio presidente estadounidense Donald Trump alimentó la desinformación en torno a la captura de Maduro al compartir en su plataforma Truth Social un video que supuestamente mostraba a venezolanos en ropa interior celebrando su caída en las calles.

El servicio de verificación digital de la AFP descubrió que ese video, publicado primero en TikTok el mes pasado, era en realidad de estudiantes durante la “carrera en ropa interior de UCLA”, una tradición de esa universidad de Los Ángeles.

Y los hechos no compiten únicamente con imágenes auténticas pero tergiversadas. Contenidos ficticios humorísticos, también generados por IA, inundaron las plataformas, ahogando aún más la información veraz.

En las redes sociales se puede ver a Donald Trump y Nicolás Maduro meneándose juntos en el Despacho Oval, o al depuesto presidente venezolano vestido con el uniforme naranja de los presidarios estadounidenses junto a otros presos.

Nicolás Maduro, llevado por la fuerza a Estados Unidos para responder por varias acusaciones, se declaró no culpable el lunes ante un tribunal de Nueva York por tráfico de drogas y “narcoterrorismo”.

*Con información de AFP.

Más de Tecnología

Una ola de desinformación sobre la captura de Maduro inunda las redes.

Imágenes falsas y videos con IA: así se propagó la desinformación tras la captura de Nicolás Maduro

Cada vez más, la comunidad tecnológica cuestiona los hábitos comunes de carga de los celulares.

Oprimir este sencillo botón puede hacer que su celular cargue mucho más rápido sin causar daños en la batería

En 2026 se espera un eclipse solar anular, el espectacular fenómeno astronómico conocido como “anillo de fuego”.

Se acerca la fecha del primer eclipse solar del 2026: ¿se podrá ver en Colombia?

El celular puede ser vulnerado por peligrosos delincuentes.

Sea muy cuidadoso al utilizar esta función de su teléfono porque astutos delincuentes pueden aprovecharla para estafarlo

Facebook meta

CES 2026: Meta anuncia nuevas funciones con IA para sus dispositivos inteligentes

Un virus en el PC puede propagarse fácilmente sin que el usuario se dé cuenta.

Si necesita abrir su correo electrónico en un PC ajeno, siga estos consejos para blindar sus datos de los hackers

Tierra y luna sobre la galaxia en el espacio

Así fue la transformación de una explosión estelar inédita captada por la NASA durante dos décadas

Los paneles solares se pueden instalar en hogares y empresas.

Si quiere instalar paneles solares para ahorrar energía, no descuide estos detalles clave que podrían hacerle perder mucho dinero

La red social de Elon Musk enfrenta cuestionamientos oficiales por fallos en el control de contenidos sensibles.

“Esto no es picante. Es ilegal”: lanzan fuerte advertencia a Elon Musk tras polémica en X

Fallas antiguas continúan siendo aprovechadas para acceder a datos personales.

El ataque que no perdonó celulares en 2025 y continúa siendo un riesgo para los datos en 2026

Noticias Destacadas