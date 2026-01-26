La aplicación que se extiende por Europa como alternativa a WhatsApp y Telegram

La uso de la aplicación de mensajería instantánea Signal está extendiéndose en Europa, donde ha llegado a superar a WhatsApp y Telegram en descargas en países como Finlandia.

Signal, caracterizada por su enfásis en la privacidad y seguridad de las conversaciones de los usuarios, está ganando cada vez más usuarios en un contexto de preocupación global.

Prueba de ello es el incremento en el número de descargas en las tiendas de aplicaciones de varios países europeos, como Finlandia, Dinamarca o Países bajos, según los datos recopilados por el blog independiente AboutSignal.

Concretamente en Finlandia se ha convertido en la ‘app’ de mensajería gratuita más descargada en la Play Store de Google y la segunda en la App Store de Apple.

Pilas si recibe este mensaje por WhatsApp: podría ser una estafa para despojarlo de sus cuentas bancarias

Respecto a Dinamarca, Signal pasó de ser la novena a la primera en la sección de mensajería de la Play Store tras la creciente tensión geopolítica con Estados Estados Unidos por Groenlandia, mientras que en la App Store ocupó la tercera posición.

Según la Encuesta Nacional de Redes Sociales de 2026 de Newcom, Signal ya ha superado a Telegram en usuarios en Países Bajos. Mientras que Signal tiene 2,3 millones de usuarios, Telegram se queda en 2,1 millones. Sin embargo, WhatsApp sigue por delante, con 13,8 millones de usuarios.

El pasado mes de noviembre, Signal ya extendió las copias de seguridad con la encriptación de extremo a extremo a los dispositivos iOS tras haberlas implementado en Android en septiembre. Una medida que llegó para aumentar la seguridad de los datos almacenados en los ‘chats’, cuyo desbloqueo requiere una clave de recuperación de 64 caracteres que se genera en el propio dispositivo y que se debe almacenar de forma segura, ya que ni siquiera la aplicación tiene acceso a dicho código.

Las fotos para ver “una sola vez” en WhatsApp no funcionan exactamente como muchos creen: cómo verlas varias veces

Usuarios tendrían que meterse la mano al bolsillo por nueva versión de WhatsApp que se alista para llegar a estos países

WhatsApp está trabajando en una nueva opción de suscripción que permitirá a los usuarios utilizar la plataforma sin visualizar publicidad en los Estados y los Canales, ante la llegada de anuncios prevista para este año en Europa.

WhatsApp. Foto: NurPhoto via Getty Images

La aplicación de mensajería, propiedad de Meta, anunció en junio del año pasado que comenzaría a introducir anuncios en los Estados y los Canales con el objetivo de facilitar la interacción entre usuarios y empresas en torno a productos y servicios.

En ese momento, la compañía informó a la Comisión de Protección de Datos (DPC, por sus siglas en inglés) de Irlanda que la publicidad no se desplegaría para los usuarios europeos hasta 2026, con el fin de abordar previamente las preocupaciones relacionadas con la protección de datos personales.

Ahora, la empresa liderada por Mark Zuckerberg estaría desarrollando un plan de suscripción para WhatsApp que permitiría usar la aplicación sin anuncios en Estados y Canales, a cambio de un pago mensual.

Así lo han señalado Android Authority y el medio especializado WaBetaInfo, que tras analizar la versión beta 2.26.3.9 de WhatsApp para Android detectaron líneas de código que hacen referencia a esta nueva modalidad de suscripción.

Según WaBetaInfo, este plan estaría disponible únicamente para usuarios de Europa y Reino Unido, en cumplimiento de las normativas locales, y ofrecería la posibilidad de disfrutar de una experiencia sin publicidad.

*Con información de Europa Press