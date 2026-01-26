Tecnología

La aplicación que se extiende por Europa como alternativa a WhatsApp y Telegram

Ha llegado a superar en descargas a sus rivales en países como Finlandia.

26 de enero de 2026, 10:53 p. m.
La uso de la aplicación de mensajería instantánea Signal está extendiéndose en Europa, donde ha llegado a superar a WhatsApp y Telegram en descargas en países como Finlandia.y Images)
La uso de la aplicación de mensajería instantánea Signal está extendiéndose en Europa, donde ha llegado a superar a WhatsApp y Telegram en descargas en países como Finlandia.

Signal, caracterizada por su enfásis en la privacidad y seguridad de las conversaciones de los usuarios, está ganando cada vez más usuarios en un contexto de preocupación global.

Prueba de ello es el incremento en el número de descargas en las tiendas de aplicaciones de varios países europeos, como Finlandia, Dinamarca o Países bajos, según los datos recopilados por el blog independiente AboutSignal.

Concretamente en Finlandia se ha convertido en la ‘app’ de mensajería gratuita más descargada en la Play Store de Google y la segunda en la App Store de Apple.

Videojuegos más destacados que llegan del 26 de enero al 1 de febrero de 2026 para Steam, Switch, PlayStation

Sin materia oscura no existiría la vida: el mapa que explica el origen de galaxias, estrellas y planetas

Cuidado si recibió un mensaje o alerta de su plataforma de streaming: podría ser una estafa para vaciar sus cuentas bancarias

El poderoso botón del celular que, además de mejorar la calidad de las fotografías, acelera el rendimiento del sistema

Despertó el cometa 3I/ATLAS tras acercarse al Sol: liberó compuestos orgánicos con extraña característica

Astronauta ruso causó sensación al capturar en primera fila una aurora boreal desde el espacio: las imágenes son asombrosas

Basura espacial en caída libre: nueva tecnología permitiría detectar su trayectoria real en la Tierra

Descargar aplicaciones modificadas podría poner en riesgo su celular: así opera el troyano que utiliza IA para cometer fraudes

¿Por qué están dejando de usar Magis TV y Xuper TV en Colombia?

El truco ‘secreto’ de Google Maps para ver Street View y la ruta al mismo tiempo

Pilas si recibe este mensaje por WhatsApp: podría ser una estafa para despojarlo de sus cuentas bancarias

Respecto a Dinamarca, Signal pasó de ser la novena a la primera en la sección de mensajería de la Play Store tras la creciente tensión geopolítica con Estados Estados Unidos por Groenlandia, mientras que en la App Store ocupó la tercera posición.

Según la Encuesta Nacional de Redes Sociales de 2026 de Newcom, Signal ya ha superado a Telegram en usuarios en Países Bajos. Mientras que Signal tiene 2,3 millones de usuarios, Telegram se queda en 2,1 millones. Sin embargo, WhatsApp sigue por delante, con 13,8 millones de usuarios.

El pasado mes de noviembre, Signal ya extendió las copias de seguridad con la encriptación de extremo a extremo a los dispositivos iOS tras haberlas implementado en Android en septiembre. Una medida que llegó para aumentar la seguridad de los datos almacenados en los ‘chats’, cuyo desbloqueo requiere una clave de recuperación de 64 caracteres que se genera en el propio dispositivo y que se debe almacenar de forma segura, ya que ni siquiera la aplicación tiene acceso a dicho código.

Las fotos para ver “una sola vez” en WhatsApp no funcionan exactamente como muchos creen: cómo verlas varias veces

Usuarios tendrían que meterse la mano al bolsillo por nueva versión de WhatsApp que se alista para llegar a estos países

WhatsApp está trabajando en una nueva opción de suscripción que permitirá a los usuarios utilizar la plataforma sin visualizar publicidad en los Estados y los Canales, ante la llegada de anuncios prevista para este año en Europa.

WhatsApp deja de funcionar este 31 de octubre en esta lista de celulares
WhatsApp. Foto: NurPhoto via Getty Images

La aplicación de mensajería, propiedad de Meta, anunció en junio del año pasado que comenzaría a introducir anuncios en los Estados y los Canales con el objetivo de facilitar la interacción entre usuarios y empresas en torno a productos y servicios.

En ese momento, la compañía informó a la Comisión de Protección de Datos (DPC, por sus siglas en inglés) de Irlanda que la publicidad no se desplegaría para los usuarios europeos hasta 2026, con el fin de abordar previamente las preocupaciones relacionadas con la protección de datos personales.

Ahora, la empresa liderada por Mark Zuckerberg estaría desarrollando un plan de suscripción para WhatsApp que permitiría usar la aplicación sin anuncios en Estados y Canales, a cambio de un pago mensual.

Así lo han señalado Android Authority y el medio especializado WaBetaInfo, que tras analizar la versión beta 2.26.3.9 de WhatsApp para Android detectaron líneas de código que hacen referencia a esta nueva modalidad de suscripción.

Según WaBetaInfo, este plan estaría disponible únicamente para usuarios de Europa y Reino Unido, en cumplimiento de las normativas locales, y ofrecería la posibilidad de disfrutar de una experiencia sin publicidad.

*Con información de Europa Press

Signal, la aplicación que recomienda Elon Musk para reemplazar a WhatsApp.

La aplicación que se extiende por Europa como alternativa a WhatsApp y Telegram

Nuevos títulos y regresos conocidos coinciden en una semana clave para los jugadores.

Videojuegos más destacados que llegan del 26 de enero al 1 de febrero de 2026 para Steam, Switch, PlayStation

Una nueva teoría propone múltiples singularidades en el espacio en lugar de materia oscura y energía oscura.

Sin materia oscura no existiría la vida: el mapa que explica el origen de galaxias, estrellas y planetas

Los mensajes y alertas fraudulentos suelen suplantar plataformas de streaming para generar confianza en sus víctimas.

Cuidado si recibió un mensaje o alerta de su plataforma de streaming: podría ser una estafa para vaciar sus cuentas bancarias

La función está disponible en los últimos modelos de iPhone: iPhone 16 y 17, incluyendo Plus, Pro y Pro Max.

El poderoso botón del celular que, además de mejorar la calidad de las fotografías, acelera el rendimiento del sistema

La misteriosa transformación del cometa 3I/ATLAS. (Foto de referencia)

Despertó el cometa 3I/ATLAS tras acercarse al Sol: liberó compuestos orgánicos con extraña característica

El cosmonauta Sergey Kud-Sverchkov compartió imágenes de aurora boreal desde el espacio.

Astronauta ruso causó sensación al capturar en primera fila una aurora boreal desde el espacio: las imágenes son asombrosas

Los desechos espaciales que caen a la Tierra pueden transportar materiales tóxicos y radiactivos que supondrían un riesgo para infraestructuras.

Basura espacial en caída libre: nueva tecnología permitiría detectar su trayectoria real en la Tierra

Para evitar futuras llamadas spam, en lugar de colgar, conteste y diga firmemente esta frase.

No cuelgue las llamadas spam: esta es la frase que debería decir para que no vuelvan a llamarlo

WhatsApp trabaja en una suscripción para eliminar anuncios.

Usuarios tendrían que meterse la mano al bolsillo por nueva versión de WhatsApp que se alista para llegar a estos países

