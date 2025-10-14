Suscribirse

Tecnología

La forma práctica de conectar el celular al televisor sin necesidad de un cable HDMI

Un cable HDMI no es la única alternativa que tienen las personas cuando desean ver el contenido de su celular en el televisor.

Redacción Tecnología
14 de octubre de 2025, 5:53 p. m.
Conectar el celular al televisor es una opción práctica para quienes buscan proyectar contenido | Foto: Getty Images

El celular es un dispositivo multifuncional porque combina en un solo aparato numerosas funciones que antes requerían varios dispositivos diferentes. No solo sirve para realizar llamadas o enviar mensajes, sino que también integra herramientas de comunicación, entretenimiento, productividad y navegación.

Una de sus características más destacadas es el acceso a internet, lo que permite aprovechar una amplia variedad de opciones disponibles en los modelos modernos. Con tan solo un clic, es posible consultar noticias, ver videos o realizar compras en línea.

Sin embargo, muchas personas desean explorar funciones adicionales de su teléfono sin saber cómo hacerlo. Una de ellas es la posibilidad de conectar el móvil al televisor. Aunque una de las formas más comunes de hacerlo es mediante un cable HDMI, existen otras alternativas que a menudo pasan desapercibidas entre los usuarios.

La función nativa de duplicación inalámbrica permite proyectar películas, presentaciones y aplicaciones.
Muchos optan por hacer uso de esta función para tener mayor comodidad. | Foto: Getty Images/Maskot

De acuerdo con La Casa del Electrodoméstico, una opción efectiva es el uso del cable MHL, el cual transmite audio y video en alta definición entre dispositivos. Esta alternativa es especialmente útil para teléfonos de modelos antiguos que aún utilizan esta tecnología, ya que permite la conexión a través del puerto microUSB o USB-C. No obstante, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones clave antes de iniciar el proceso.

Contexto: HDMI CEC: qué es, para qué sirve y cómo aprovecharlo al máximo en su televisor
  • Verifique primero que su teléfono sea compatible con la tecnología MHL.
  • Luego, adquiera un adaptador MHL y un cable HDMI que se ajusten a su modelo.
  • Conecte un extremo del cable HDMI al adaptador y el otro al puerto HDMI del televisor.
  • Después, enlace el adaptador MHL al puerto microUSB o USB-C de su celular.
  • Finalmente, encienda el televisor y seleccione la entrada HDMI correspondiente para visualizar la pantalla de su teléfono.

Por otro lado, también es posible realizar la conexión de forma inalámbrica mediante una red wifi, utilizando dispositivos como Miracast, Chromecast o AirPlay, que permiten proyectar la pantalla del celular en el televisor en pocos pasos.

Un par de funciones del celular pueden ser las responsables de que la duplicación de pantalla se interrumpa.
Pocos saben que el celular se pueden conectar al televisor con un cable MHL. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Al igual que en el método anterior, es fundamental verificar la compatibilidad antes de comenzar. Una vez confirmado, configure el televisor buscando en el menú la opción de pantalla inalámbrica y actívela tanto en el smartphone como en el televisor.

Luego, aparecerá una lista con los dispositivos disponibles —ambos deben estar conectados a la misma red wifi—. Finalmente, empareje los equipos y listo: podrá compartir contenido en una pantalla más grande, ideal para disfrutar videos, fotos o presentaciones con otras personas.

Contexto: Siguiendo estos simples y rápidos pasos podrá usar correctamente el ‘modo cine’ de su televisor para una mejor imagen

