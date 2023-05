Los pocos trabajos que sobrevivirán a la inteligencia artificial; según OpenAI están blindados contra la tecnología

El avance de la inteligencia artificial y la aplicación en diferentes campos han significado una amenaza para varias profesiones, pues diferentes compañías han venido anunciando que, en el futuro, miles de empleos serán cancelados y pasarán a ser ocupados por herramientas que utilicen esta tecnología.

Servicios de recursos humanos o atención al cliente, parecen ser de los primeros que se verán afectados; en la misma tónica están los profesores, quienes según el cofundador de Microsoft Bill Gates, podrían ser reemplazados por tutores de inteligencia artificial en un par de años.

Y es que el temor de los profesionales crece día tras días, pues gigantes tecnológicas como IBM no han dudado en anunciar que miles de sus colaboradores perderán su trabajo y sus funciones pasarán a ser desarrolladas por herramientas o bots alimentados por estas aplicaciones tecnológicas, de la cuales su mayor exponente es ChatGPT, diseñado por OpenAI.

La inteligencia artificial ha generado gran debate por la posibilidad d acabar con miles de empleos en el mundo. - Foto: Getty Images

Justamente, un informe de Goldman Sachs, realizado en marzo de este año, dejó sobre la mesa un panorama preocupante para la economía mundial y el empleo, pues señaló que cerca de 300 millones de puestos de trabajo están amenazados por las herramientas de inteligencia artificial. Según la publicación, las profesiones relacionadas con la escritura y la creatividad, y otros cientos de labores, se encuentran en riesgo de encontrar sus reemplazos con el despliegue de esta tecnología.

¿Qué empleos sobrevivirán a la inteligencia artificial?

Si bien es cierto que la inteligencia artificial es muy poderosa, hay labores que ni por más entrenamiento que se le otorgue, podrá efectuar, lo que da una luz de esperanza a quienes las practican, pues en otros campos y sectores, la suerte no es la misma.

En este sentido, el portal francés JeuxVideo, citó a Sam Altman, CEO de OpenAI, empresa que desarrolló al poderoso ChatGPT y quien cree que son 34 los oficios que no podrán ser reemplazados por su chatbot y otras herramientas similares.

Empresas como IBM ha anunciado que reemplazara a miles de sus empleados por herramientas de inteligencia artificial. - Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

Esas 34 labores son las siguientes:

Mataderos y empacadores de carne.

Ayudantes de techado.

Albañiles ayudantes, albañiles de bloques, canteros, alicatadores y trabajadores del mármol.

Ayudantes de carpintero.

Ayudantes de pintores, capas de papel, yeseros y estucadores.

Ayudantes de fontaneros, fontaneros, instaladores de tuberías y montadores de hornos.

Atletas deportivos y competidores.

Bolters de techo en la industria minera (Tapagoteras).

Peluqueros.

Operadores de equipos de pavimentación, pavimentación y aseo.

Cortadores y podadores a mano.

Cocineros de comida rápida.

Cortadores e incubadores de carne, aves y pescado.

Fabricantes de moldes y núcleos de fundición.

Instaladores y reparadores de líneas eléctricas.

Instaladores y reparadores de ventanas de vehículos.

Buceadores.

Albañiles de cemento y acabados de hormigón.

Mecánicos de autobuses y camiones y especialistas en motores diésel.

Mecánica de motocicletas.

Operadores de trilladoras.

Operadores de extractores de petróleo y gas.

Operadores de torres de perforación, petróleo y gas.

GPT-4 nutre a ChatGPT y con esta potencialización, más empleos están bajo amenza. - Foto: Getty Images

Los empleos que ChatGPT acabaría con su versión mejorada

Según se establece en el análisis realizado en la investigación titulada ‘GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models’, los siguientes empleos tendrían una elevada compatibilidad con la nueva versión de la IA de ChatGTP y por ello podrían ser desempeñados por ella.

Investigadores de mercado

Encuestadores

Escritores y autores

Intérpretes, traductores o subtituladores

Especialistas en relaciones públicas

Matemáticos

Contadores

Analistas financieros

Diseñadores de interfaces web y digitales

Empleados de correspondencia

Ingenieros de blockchain

Taquígrafos judiciales

Correctores y marcadores de copia

Taquígrafos judiciales y subtituladores simultáneos

Analistas de noticias, reporteros y periodistas

Secretarios legales y Asistentes Administrativos

No obstante, la acelerada evolución de las inteligencias artificiales también ha abierto un debate en torno a la regulación a las que deben estar sometidos dichos sistemas, puesto que su desarrollo debería ser entendido como el surgimiento de una nueva herramienta de trabajo y no un sustituto definitivo para la fuerza laboral que representa el ser humano en diferentes campos.