Netflix: así serán los nuevos planes económicos que lanzará la plataforma

Con el fin de seguir expandiendo sus servicios a nuevos usuarios, la plataforma de streaming más grande, Netflix, incluirá una serie de propuestas. Entre ellas, la publicidad. Netflix busca introducir publicidad al igual que ya lo hacen los canales tradicionales.

Otra plataforma que viene implementando el tema es Disney Plus, y su estrategia consistiría en ofrecer planes más económicos a sus usuarios con la condición de que se incluyan comerciales en medio de las series o películas.

De acuerdo con el director financiero de Netflix, Spencer Neumann, la compañía estaría dispuesta a lanzar nuevas estrategias al mercado para despertar el interés de nuevos usuarios. Esto luego de que sus suscripciones bajaran su intensidad.

“Para ser claros: no es que tengamos una religión en contra de la publicidad, pero esa opción no está en nuestros planes en este momento…. Actualmente, tenemos un modelo de suscripción escalable muy bueno (y, de nuevo, nunca digas nunca…), pero no está en nuestro plan”, dijo el director en una conferencia de prensa, de acuerdo con el portal, Enter.

Así mismo, Enter también señaló que desde Wall Street se ha insistido para que Netflix tome acciones encaminadas a captar un público que demanda suscripciones más económicas, por lo que Neumann reiteró que la opción podría realizarse más adelante cuando la compañía logre su máximo pico.

Plataformas como Huli, HBO Max y Paramouny + ya cuentan con dicha estrategia de mercado dentro del plan de suscripciones más económico.

Novedades de Netflix

Netflix suspendió sus servicios en Rusia en protesta contra la invasión rusa de Ucrania, reportaron este domingo varios medios de Estados Unidos.

El gigante de videos en línea había ya interrumpido, más temprano esta semana, sus adquisiciones en Rusia así como sus producciones de programas originales.

“Dadas las circunstancias sobre el terreno, hemos decidido suspender nuestro servicio en Rusia”, indicó un portavoz a la revista estadounidense Variety.

Interrogado por la AFP, Netflix no ofreció comentarios de momento.

Líder del streaming a nivel mundial con 221,8 millones de usuarios a finales de 2021, Netflix es un actor menor en Rusia, donde cuenta con menos de un millón de suscriptores, según The Wall Street Journal.

El grupo no publica cifras específicamente del mercado ruso y tampoco respondió a una petición de la AFP sobre el número de usuarios en Rusia.

Netflix se une a muchas otras empresas extranjeras que anunciaron la suspensión de sus actividades o la retirada total de Rusia desde que lanzó una ofensiva contra Ucrania.

El lunes, Netflix indicó al portal Vulture que no tenía intenciones de cumplir con la ley rusa que impone a las plataformas de streaming ofrecer varios canales gratuitos, algunos de los cuales son considerados fuente de propaganda gubernamental.

El gigante del video en línea debía, en teoría, difundir estos canales a partir de marzo.

Llega el documental de Diomedes Díaz:

Netflix, confirmó la producción documental de la vida de uno de los artistas más polémicos de Colombia, Diomedes Díaz. En el documental se mostrarán las dos facetas del Cacique de la Junta. Como un talento del vallenato y como el tipo parrandero.

El documental parece que no dejará nada suelto, pues también se mostrarán episodios complejos del artista, por ejemplo, la muerte de Doris Adriana Niño, situación que lo llevó a la cárcel. La producción también contará con testimonios del cantante importantes, como el de Consuelo Martínez, su viuda.

El documental estará disponible a finales de marzo de 2022, tendrá una duración de una hora y 40 minutos y sus directores son Jaime Barbosa y Jorge Durán.