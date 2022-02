Nuevas actualizaciones de Chrome, Edge y Firefox podrían dejar a millones de usuarios sin acceso a internet

Se está trabajando en una etiqueta especial que congele la versión anterior, pero de no ser así es necesario conocer cómo será el archivo de informe y prueba para reportar el caso.

Varios navegadores de internet con mayor uso en la web se adaptaran a nuevos cambios. Chrome, Edge y Firefox realizarán su actualización número 100 y la compatibilidad de la ruta de consulta podría verse comprometida.

Según los desarrolladores de softwares, las nuevas versiones podrían verse expuestas a dejar a un lado la compatibilidad que tienen con varias páginas web de su directorio digital. En efecto, cibernautas y usuarios serán los principales afectados con la transformación de los navegadores.

Las fechas están previstas para que a finales de marzo Chrome y Edge tengan una nueva referencia y, dos meses después, al iniciar mayo Firefox también será ajustado. Dentro del margen de error que se considera más probable experimentar es la coincidencia con algunos sitios de interacción, pues puede que no estén adaptados a las nuevas cadenas de agentes que se distinguen por tres dígitos; algo parecido a la cantidad máxima que un espacio web puede incorporar en códigos.

Cada organización tecnológica que está detrás de los navegadores —Google, Microsoft y Mozilla— empezaron las labores no solo para brindar un nuevo escenario digital, también para poder evitar los inconvenientes de compatibilidad; ya que de no ser así millones de usuarios no tendrán un acceso adecuado a internet.

En ese sentido, los desarrolladores y trabajadores de los gigantes tecnológicos pretenden establecer una especie de etiqueta que será activa y especial para las actuales versiones que tiene cada navegador, así se puede simular la nueva actualización e idear estrategias que mitiguen el impacto de acceso por causa de la codificación del trío de dígitos.

Chrome, Edge y Firefox trabaja para que con su actualización número 100 millones de usuarios no pierdan el acceso a internet en varios sitios web. - Foto: Getty Images

Asimismo, no se descarta la probabilidad de que exista un margen de error luego de que cada navegador esté actualizado. Por el lado de Mozilla se ha establecido que intentará arreglarlo lo más rápido posible.

No obstante, si la intervención de la creación de Microsoft no resulta ser efectiva y el margen de error es inmanejable, el mismo sitio utilizará una bandera que tiene la capacidad de congelar la versión del navegador y mantenerla en la número 99. A esta opción se le suma Google, ya que sus desarrolladores harían lo mismo con su carilla principal.

De acuerdo con los reportes registrados, se estima que los problemas de compatibilidad ya se hacen visibles a pesar de que las nuevas versiones aún no emergen. Según las notificaciones, escenarios web como HBO Go, Bethesda y Yahoo! se han visto afectados en materia de conexión, ruta de acceso y usuario en el trío de los navegadores web.

Al ver la situación, cada compañía ha hecho saber a los cibernautas que se trata de un trabajo en equipo y por ello es necesario que desde el rol de usuario se reporte el caso y, posiblemente, habrá una solución de ventaja, como las etiquetas especiales.

“Cada estrategia que agrega complejidad a la cadena User-Agent (usuario-agente) tiene un fuerte impacto en el ecosistema. Trabajemos juntos para evitar otro comportamiento peculiar”, solicitan los desarrolladores a sus usuarios y aliados comerciales.

La base de ruta de navegación puede ser modificada y sus cambios traerían consecuencias para los internautas de sitios web de alto numero de tráfico. - Foto: Getty Images

Archivo de informe y prueba