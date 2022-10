Plataforma de streaming asegura a Dragon Ball Z en su catálogo

Dragon Ball Z hace parte de los animes más importantes que hay en la historia de la animación japonesa, las batallas de Goku y los demás guerreros que le acompañan han logrado cautivar a personas de diferentes generaciones y por ello miles de fans en el mundo sienten una gran nostalgia al recordar diferentes momentos de la trama de la serie animada, cuyo episodio final se emitió en enero de 1996.

Justamente por esa razón, varios fans acuden con frecuencia a plataformas como YouTube para poder visualizar capítulos enteros de la serie o para revivir ciertas escenas populares de este anime.

Sin embargo, próximamente los fans de Dragon Ball Z en Latinoamérica tendrán la oportunidad volver a ver las batallas de ‘kakaroto’ con mayor comodidad, debido a que la exitosa serie basada en la historia creada por Akira Toriyama estará presente en una plataforma de streaming de manera legal.

Recientemente, Crunchyroll, servicio de contenidos vía streaming especializado en anime, anunció que Dragon Ball Z será una de las novedades que se sumarán a su catálogo. Por lo tanto, esta serie estará disponible para los usuarios de la plataforma en América Latina.

Cabe subrayar que los fans de este anime contará con el doblaje para la audiencia latina que se realizó en los años 90 y también estará libre de cualquier censura para las escenas de violencia.

Según indicó la plataforma, sus usuarios podrán visualizar los 30 primeros capítulos de Dragon Ball Z con el doblaje a español latino. Hay que precisar la serie protagonizada por Gokú’ya estaba desde tiempo atrás en la plataforma, pero el servicio solo contaba con los episodios de japonés y subtituladas en español.

De modo que la llegada del anime con su doblaje original en español latino marca un golpe a la nostalgia de cientos de fans que crecieron viendo las diferentes aventuras que enfrentaron los ‘guerreros Z’.

¿Qué es Crunchyroll?

Este servicio se ha posicionado como un sitio que especializado en animación japonesa, por ello ofrece diferentes series y películas que en su mayoría están basadas en exitosos mangas (cómics japoneses). Hoy en día la plataforma alberga más de 1,000 títulos entre los que se encuentran producciones exclusivas.

Actualmente, la plataforma ofrece varios sistemas para permitir la visualización de sus contenidos, pues existe la opción gratuita que permite ver anime, pero con la presencia de anuncios publicitarios que aparecen en medio de la reproducción.

Por otra parte, está la opción de pago de una suscripción mensual o anual que permite la visualización de anime sin publicidad, junto al acceso de nuevos episodios una hora después de que se transmitan en Japón, junto a otros beneficios.

Los usuarios ver los contenidos de la plataforma a través de la app para dispositivos móviles (iOS y Android), consolas de videojuegos, SmartTV, PC, Roku, entre otros dispositivos.

Hoy en día el servicio maneja una tarifa 11.900,00 pesos colombianos para la suscripción mensual y $149.000,00 para la opción anual.

Dragon Ball Kakarot presentará nuevo DLC y se actualizará para consolas de nueva generación

Los fans de Dragon Ball están celebrando con esta nueva entrega de contenido, con la cual tendrán una nueva historia dentro de Dragon Ball Z Kakarot y un prometedor DLC.

Dicho esto, este contenido adicional contará la historia de Bardock, el padre de Goku y allí los amantes de la historia podrán experimentar toda la narrativa y la historia que acompañó su pelea con Freezer.

De momento desde CyberConnect2 no han ofrecido mucha información sobre este contenido adicional, pero lo que se sabe es que pronto estará disponible.

Con respecto a ello, la compañía indicó que este contenido del juego llegará a las consolas PS5 y Xbox Series X|S y muy seguramente en las ediciones venideras de estas consolas de Sony y de Microsoft, esto con el fin de mejorar siempre la experiencia en sus jugadores y amantes de la saga.

De este DLC se conoció que hace parte del Dragon Ball Z: Kakarot Season Pass 2, el cual está compuesto por Bardock: Alone Against Fate y por otros dos DLC de los cuales aún no se tienen información. Lo que se espera de esta parte de la saga traída al videojuego es mucha acción entre batallas intensas entre el padre de Goku, Bardock, en compañía de sus aliados Saiyajin cuando invadían planetas mientras hacían parte de las fuerzas de Freezer.