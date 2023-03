¿Qué pasa cuando se deja un teléfono celular cargando toda la noche?

Cargar el teléfono celular es una actividad que llevan a cabo en la actualidad casi todas las personas. Y se suele creer que cuanto más tiempo cargue un smartphone, más tiempo podrá funcionar con batería. Sin embargo, hay muchos mitos en estas creencias y esto lo que ocasiona, en algunos casos, es que se dañen los equipos. Por eso, es importante tener en cuenta la forma correcta de recargar la batería de los celulares.

Y es que es muy común que cada noche, antes de dormir, las personas conecten su celular al cargador para recargar su batería durante toda la noche y al momento de despertar contar con un celular con la batería completa. No obstante, son varios los expertos que no recomiendan esta práctica debido a que los teléfonos podrían dañarse por estar conectados al cargador durante toda la noche.

Pero, esta creencia, que es bastante generalizada entre muchos, obedece más a lo que sucedía hace algunos años con las baterías de los teléfonos celulares.

En la actualidad, sin embargo, la tecnología ha avanzado muchísimo y los equipos cuentan con una batería de más alta calidad, por lo que, en su mayoría, una vez los dispositivos llegan a su 100 % de batería, el mismo celular deja de recibir carga y protege la batería del teléfono, así este siga conectado a la energía.

Carga de celular mediante una batería externa - Foto: Getty Images/iStockphoto - Foto: Getty Images

La mayoría de los equipos celulares que actualmente cuentan con una batería de litio no son afectados por ninguna razón. Lo que quiere decir que, si el celular se carga durante toda la noche y se desconecta hasta el otro día, no sufrirá ninguna afectación en su funcionamiento.

Lo anterior se debe a que los terminales que tienen batería de litio, luego de que la carga llega al 100 %, automáticamente corta el flujo de energía, lo que protege siempre a este tipo de celulares. En caso de que se use mientras esté conectado a la corriente, la pérdida de la batería se complementa de nuevo hasta que vuelva a tener la carga completa.

Muchas personas usan el celular todo el día y lo ponen a cargar en las noches. - Foto: 123rf

A pesar de esta información, no se le recomienda a las personas que tengan la costumbre de poner a cargar sus celulares al momento de dormir y desconectarlo cuando se despiertan al otro día. Ya que en los tiempos que estamos, es mucho más responsable ahorrar energía y hacer que los teléfonos completen su 100% de batería durante el día y luego desconectarlos de la energía.

¿Es mejor cargar el celular en ‘modo avión’?

Existen más mitos y realidades sobre las maneras correctas e incorrectas de cargarlos. Por ejemplo, uno de los más comentados es que si se activa el ‘modo avión’ el dispositivo cargará de forma más rápida.

De acuerdo con el portal Dinero en Imagen, al activar este apartado, el dispositivo móvil no hará más lento el proceso de carga, debido a que se apaga la recepción de los radios transmisores.

No obstante, de acuerdo con pruebas realizadas por CNET, este método solo ahorra entre el 4 y 11 minutos de espera para que cargue al 100 por ciento.

Otra pregunta muy común entre los usuarios, es la de si hay algo malo con mantener encendido el ahorro de la batería del celular.

Lo más recomendable cargar el celular al 100% durante el día. - Foto: Getty Images

Por lo general, el método puede activarse de manera automática, si la persona lo configura cuando el aparato realiza la alerta de que la batería se encuentra en menos del 20 %, 15 % o 10 %. Sin embargo, ese no es un impedimento para que, pese a que el teléfono inteligente se encuentre con carga, se le active el ahorro.

Los conocedores del tema y reparadores técnicos en arreglos de celulares dicen que primero es importante comprender que, en la mayoría de casos, lo que hace el modo ahorro de batería es desactivar varias funciones, animaciones, redes y apps para que el consumo energético disminuya.

Portales como Xataka detallan que esta alternativa suele restringir las redes 5G, controlar el brillo de la pantalla y algunas aplicaciones no pueden utilizar la conexión a internet. Por ende, la experiencia de usuario (UX) puede no ser la mejor. Incluso, los expertos no descartan que al truncarse los procesos del teléfono celular, se puede ver comprometido el rendimiento general del aparato tecnológico.

En resumen, el modo de ahorro no trae inconvenientes en el dispositivo, pero sí tiene contratiempos en la experiencia del usuario, ya que no permite realizar las cosas bien.