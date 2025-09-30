Si su celular no carga ni enciende, haga este sencillo ajuste para solucionar el problema en segundos

Al ser el celular uno de los dispositivos más usado en el día a día, se presenta una de las situaciones más comunes. Se trata de presionar el botón de encendido de su celular y, en lugar de ver el logotipo de la marca, la pantalla permanece apagada como si el dispositivo estuviera sin carga, lo que genera confusión y alarma en los usuarios.

Este tipo de incidentes puede deberse a múltiples factores. De acuerdo con el centro de ayuda de Android, las fallas pueden presentarse de distintas maneras: el teléfono puede prender, pero no reconocer la carga, quedarse con la pantalla completamente en blanco, mostrar una luz roja que indica problemas en la batería o, simplemente, no responder a ningún intento de encendido.

Este tipo de incidentes puede deberse a múltiples factores. | Foto: Getty Images

Frente a estas situaciones, los expertos señalan que, aunque la primera reacción suele ser pensar en un daño irreparable y costoso, en la mayoría de los casos la solución está al alcance del usuario y requiere apenas unos segundos de ajuste.

¿Cómo podría arreglar estos problemas en el celular?

Cuando un teléfono no muestra ninguna señal de vida al conectarlo al cargador, la recomendación inicial del soporte de Android es mantener presionado el botón de encendido entre cinco y siete segundos. Este paso, aunque sencillo, suele ser suficiente para sacar al dispositivo de un estado de bloqueo temporal provocado por errores de software o procesos que han quedado congelados.

Este procedimiento, conocido como reinicio forzado, tiene la ventaja de no requerir herramientas externas ni la apertura del celular, lo que lo convierte en una solución práctica para la mayoría de los usuarios. Según el centro de ayuda de Android, un alto porcentaje de casos se resuelven con esta acción, lo que ahorra tiempo y evita visitas innecesarias a los centros de servicio técnico.

Además, aconsejan revisar que el botón de encendido esté en buen estado. Restos de polvo, humedad o incluso un daño físico en la pieza pueden impedir que el comando llegue al sistema, simulando un fallo mucho más grave. Una limpieza cuidadosa y la verificación de que el botón responda correctamente forman parte de los primeros pasos de diagnóstico que puede aplicar.

Estas alternativas ofrecen al usuario un mayor control sobre el proceso de recuperación antes de acudir a un servicio especializado. | Foto: Montaje: Semana con fotos de Getty Images

Si el reinicio básico no da resultados, Android recomienda una medida más avanzada. Se trata de conectar el celular a un computador encendido mediante un cable USB en buen estado durante unos 10 a 15 minutos antes de intentar nuevamente el encendido. Esto permite que la batería reciba el impulso de energía suficiente para salir del estado de descarga profunda.

Por su parte, para quienes necesiten acceder a opciones más completas, la guía técnica indica mantener presionados simultáneamente el botón de volumen hacia abajo y el de encendido durante al menos 20 segundos, con el teléfono conectado a la energía.