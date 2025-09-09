Si vive en una casa pequeña, esta es la cantidad de paneles solares que necesita para que sus electrodomésticos funcionen

Con el fin de buscar alternativas sostenibles y económicas a futuro, la instalación de paneles solares se convirtió en una opción atractiva para muchas personas. En los últimos años, cada vez más hogares contemplan adaptarse a este modelo para abastecerse de electricidad sin poner en riesgo el funcionamiento de sus electrodomésticos y dispositivos esenciales.

Comprender cómo funciona este sistema es sencillo: se trata de una fuente renovable que genera energía limpia a partir del Sol. Su rendimiento depende de diversos factores, entre ellos el tipo de tecnología utilizada. Por ejemplo, la energía solar fotovoltaica transforma la radiación solar directamente en electricidad, mientras que la energía solar térmica o termosolar utiliza espejos para concentrar la luz y calentar un fluido, el cual produce vapor que mueve turbinas para generar electricidad o calentar agua.

“Los avances tecnológicos han transformado la energía solar en una de las más eficientes y económicas del sector de las renovables. Esta fuente inagotable no solo reduce el impacto ambiental, sino que también atrae inversión, genera empleo y aumenta la competitividad de las empresas”, señalan desde Repsol.

Los panales solares se están usando con más magnitud en el país. | Foto: 123rf

Ahora bien, la cantidad de paneles solares necesarios dependerá del tamaño de la vivienda y de las necesidades energéticas de cada familia. Por ello, contar con asesoría personalizada resulta clave para quienes desean aprovechar al máximo esta alternativa que se popularizó con el tiempo.

Según datos de Shopsolar, una persona que viva en una minicasa (entre 60 y 400 pies cuadrados, con un promedio de 200) consume considerablemente menos energía que una vivienda convencional. El número de paneles requeridos dependerá también de factores como la cantidad de habitantes y los electrodomésticos en uso; sin embargo, de manera general, una casa de este tipo puede necesitar entre 5 y 15 paneles solares.

“Para calcular cuántos paneles solares se requieren en una casa pequeña, primero hay que determinar cuánta energía consume la familia. Es importante considerar si se utiliza electricidad para cocinar, calentar agua u otros usos. Muchas minicasas, por ejemplo, optan por parrillas de propano o baños compartidos para reducir el consumo eléctrico”, explica el portal.

La energía solar permite a los hogares ahorrar gastos a futuro. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En términos prácticos, una casa promedio puede llegar a consumir alrededor de 30 kilovatios diarios en calefacción, refrigeración, iluminación y otros aparatos eléctricos. En contraste, una vivienda de entre 150 y 200 pies cuadrados suele necesitar únicamente entre 3 y 4 kW al día. El precio de los paneles puede variar según la marca y el lugar de compra.

Otro aspecto clave es definir el lugar de instalación: se debe garantizar que los paneles reciban suficiente luz solar y que el espacio sea estable para soportar tanto las placas como el equipo necesario para su funcionamiento.