‘Spaces’ de Twitter ya muestra métricas de audiencia

Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

‘Spaces’ de Twitter, el servicio de la red social que permite celebrar eventos solo de audio, ha introducido herramientas de análisis de audiencias, que se complementan con novedades para seguir a los administradores y dar mayor visibilidad a las conversaciones.

Las nuevas herramientas de análisis de los ‘Spaces’ permiten a los administradores o coadministradores ver métricas sobre la audiencia, los oyentes en directo, el número de reproducciones o de participantes.

Estas métricas se han introducido en los ‘Spaces’ de Twitter tanto en la aplicación para Android como en la ‘app’ de iOS, como informó la compañía a través de un ‘tuit’ en la red social.

La herramienta se acompaña de otra que con la que los oyentes podrán localizar a los coadministradores y participantes de una conversación para seguirlos en la red social. Esta novedad mostrará un listado con las personas a seguir una vez haya acabado en evento. Está ya disponible en Android, y llegará “pronto” a la versión de iOS.

Por otra parte, y para dar mayor visibilidad al espacio, Twitter está probando la posibilidad de enviar una tarjeta informativa, en forma de ‘tuit’, tras la creación de uno de estos eventos por un administrador.

La compañía explicó que los oyentes del evento podrán responder a la tarjeta o incluso compartirla directamente, con el que objetivo de que sea “más fácil ver y participar en la conversación”.

“Podría volverse peor”, la devastadora pulla de Bill Gates a Elon Musk por la compra de Twitter

En medio de una entrevista para The Wall Street Journal, Bill Gates, fundador y ex-CEO de Microsoft, habló sobre el futuro que podría tener Twitter bajo la tutela de Elon Musk, quien compró la red social recientemente. Gates advirtió que, con los planes que tiene el director de Tesla para la aplicación de mensajes cortos, esta podría “empeorar”.

“En realidad, podría empeorar las cosas... No está totalmente claro”, afirmó el fundador de Microsoft, haciendo referencia a que Twitter podría no tener un buen futuro en manos de Musk, ya que este hombre no tendría “totalmente claro” todos los cambios o direcciones que quiere dar a la red social.

“¿Cuál es su objetivo cuando habla de la ‘apertura’? ¿Qué opina de los que dicen que las vacunas matan a la gente o que Bill Gates está rastreando a las personas? ¿Es una de las cosas que él cree que deben difundirse? Así que todavía no está totalmente claro lo que va a hacer”, cuestionó Gates en medio de su intervención, afirmando que, según su criterio, Musk todavía no tenía luces de la dirección que tomaría Twitter.

Sin embargo, también insistió que sus palabras no eran una “predicción”, es decir, por el momento no se podría afirmar qué era lo que pasaría con la red social mientras estuviera bajo la tutela de Musk, ya que no se debía “subestimar” al magnate dueño de SpaceX. “Dudo que eso ocurra esta vez, pero debemos tener la mente abierta y nunca subestimar a Elon”, aseveró en su entrevista.

“Lo que hizo en Tesla es asombroso, ayudar con el cambio climático, lo que hizo en SpaceX. ¿Esta vez hará ese (tipo de) mejora? ¿Debería haber leyes que logren un mejor equilibrio entre la libertad de expresión y las teorías de conspiración que confunden a las personas? Ya sabes, Elon cree que puede mejorar Twitter”, insistió Gates, afirmando que si bien Musk ya había tenido grandes éxitos, necesitaba tener el panorama más claro para poder hacer un cambio positivo y significativo en la red social.

Con información de Europa Press.