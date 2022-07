Twitter presentará ‘time lines’ personalizados para temas específicos

Twitter está trabajando en su canal para desarrolladores en nuevas líneas de tiempo personalizadas y centradas en determinados temas, iniciando sus pruebas con una dedicada a la serie estadounidense The Bachelorette.

Actualmente, la cronología de inicio muestra una secuencia de ‘tuits’ de las cuentas seguidas en Twitter, donde es posible ver contenido sugerido basado en distintos factores, como los ‘retuits’ previos, las temáticas de interés o los ‘me gusta’.

La compañía lleva meses modificando la forma en que se muestran las publicaciones en la línea de tiempo. Entre algunas de sus últimas novedades anunciadas se encuentra la integración de dos nuevas pestañas, ‘Inicio’ y ‘Los últimos tuits’ para iOS.

Más recientemente, el director de Producto de Twitter, Amir Shevat, reveló que está trabajando, desde el canal para desarrolladores de la red social, en un nuevo formato para la línea de tiempo, personalizado.

En este anuncio, realizado a través de su cuenta personal de Twitter, el directivo compartió una captura de pantalla de la versión web de Twitter que pertenece a las pruebas de esta característica. En ella, se puede ver la línea de tiempo con una nueva pestaña en el muro de la plataforma, que separa ‘Home’ de ‘The Bachelorette ABC’.

En esta segunda se indica quién ha sido el creador de este canal, seguido de una imagen de cabecera y las diferentes publicaciones en las que se haya incluido el nombre de la serie o se haya etiquetado al creador de este apartado.

Esta opción tendría un aspecto similar al que ofrece TweetDeck, debido a que en esta otra versión de Twitter se pueden fijar determinados usuarios en las diferentes columnas de la interfaz para agilizar el acceso a estos perfiles y sus publicaciones.

La plataforma será capaz de ofrecer “mucha más flexibilidad en términos de qué mostrar y qué no mostrar y la personalización de la propia línea de tiempo. De esta manera, y siendo este “el primer paso” del proceso, Twitter espera “descentralizar esta área”, según ha puntualizado Shevat.

Conviene recordar que, según informó hace unos días la experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong, Twitter está probando estas líneas de tiempo personalizadas con un número limitado de personas en Estados Unidos y Canadá.

De ahí que el directivo haya insistido en que la compañía se pondrá en contacto con más desarrolladores para que puedan probar esta herramienta a medida que vaya avanzando con estos experimentos de implementación.

Por el momento, la compañía no ha adelantado cuándo llegará a otros países ni cuáles serán sus próximos pasos en la hoja de ruta de desarrollo de este apartado personalizado de la línea de tiempo. Tampoco ha determinado si esta característica llegará finalmente a dispositivos móviles.

Caída de Twitter

La red social Twitter presentó este jueves en la mañana fallas intermitentes en sus servidores, según reportan algunos cibernautas.

Desde Downdetector indican que desde las 07:08 de la mañana de hoy 14 de julio los usuarios empezaron a reportar las fallas, las cuales están relacionadas con carga (43 %), aplicación (37 %) y sitio web (21 %).

“Dios que he sufrido con la caída de Twitter (...) Alguien me extrañó durante la caÍda del Twitter??? (...) Vaya caída de Twitter (...) La renovación de Dembélé ha provocado la caída de Twitter…(...) Falla Twitter a esta hora… al parecer caída a nivel mundial (...) Están reportando caída masiva de Twitter! (...) Fueron eternos los pequeños minutos de la caída de Twitter (...) La angustia de cuándo se cae Twitter y no poder ir a comprobar la caída en otras aplicaciones (...) Un saludo a todos los que han tenido la tentación de buscar en Twitter noticias sobre la caída de Twitter. No estáis solos”, comentaron algunos cibernautas.

*Con información de Europa Press.