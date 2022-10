¿Usuario de Android? Estas son las funciones poco conocidas del sistema operativo

Con el paso del tiempo, el sistema operativo Android se ha convertido en el más utilizado por las personas, debido a sus precios accesibles, así como un buen número de funciones y herramientas que ofrece.

Sin embargo, hay otras funciones que son poco conocidas, como por ejemplo, la revisión del historial de notificaciones o tener un modo de invitado, las cuales generan una mejor productividad con el dispositivo móvil.

Información médica

Esta herramienta es una carta de emergencia a la que pueden acceder las personas en caso de estar enfermas o sufrir un accidente. Para configurar esta opción, el usuario debe dirigirse a los ‘Ajustes’, luego a ‘Información médica’ y acto seguido, organizar datos básicos como el tipo de sangre, medicamentos o alergias.

Modo invitado

Esta característica permite que otras personas accedan al celular, pero sin poder ingresar a las redes sociales, datos privados o cuentas bancarias. En ese orden de ideas, para activar esta función, el usuario se debe dirigir a ‘Ajustes’, luego dar clic en ‘Usuarios múltiples’ y por último, aceptar el permiso.

Historial de notificaciones

Esta función es muy poco conocida, debido a que muchas veces no se le presta la importancia necesaria a las notificaciones. No obstante, Android cuenta con un historial el cual puede ser revisado. Para activar esta opción, los usuarios deben ir a ‘Notificaciones’ y luego dar clic al ‘Historial’ y consultar el listado de las notificaciones.

Activar automáticamente el Wifi

Uno de los métodos más utilizados para ahorrar energía es la desactivación del Wifi en el dispositivo móvil. Sin embargo, existen un método para activar automáticamente la conexión con los siguientes pasos:

Dirigirse a la opción ‘Red’

Luego, se debe dar clic en la función ‘Internet’

Acto seguido, oprimir ‘Preferencias de red’.

Finalmente, activar la opción ‘Activar Wifi automáticamente’.

Así se puede ver una contraseña olvidada desde un dispositivo Android

Las contraseñas con el paso del tiempo se han vuelto indispensables para las personas, debido a que estas protegen los datos. Sin embargo, pueden llegar a ser un problema si se deben ingresar constantemente.

No obstante, en los sistemas operativos Android existe una forma para guardar y recordar las contraseñas que se han ingresado en las diferentes apps instaladas en el dispositivo móvil.

En ese orden de ideas, esta característica guarda automáticamente lo que se ingresa en las aplicaciones y sitios web, con el objetivo de no volver a ingresar ese tipo de información. Asimismo, las contraseñas estarán protegidas mediante un cifrado avanzado.

En ese sentido, si alguien tiene acceso al teléfono, este no podrá ver su información más personal. No obstante, si esta persona conoce el código de seguridad, la medida no funcionará.

Ahora bien, para ver o editar las contraseñas guardadas en el celular se deben realizar los siguientes pasos:

Ingresar a la opción ‘Ajustes’.

Acto seguido, dar clic en ‘Seguridad y privacidad’.

Luego dirigirse a la opción ‘Administrar sus contraseñas’.

En este punto se pedirá el respectivo PIN.

Si el código de seguridad es correcto, se podrá acceder a todas las cuentas y sitios web donde se haya almacenado la información.

Finalmente, se podrán editar y eliminar las contraseñas.

Por otra parte, existen dos formas de agregar nuevas claves al teléfono, siendo la primera de forma manual, mientras que la segunda es mediante el uso de un gestor de contraseñas.

Manualmente:

Dirigirse a la aplicación o página web donde se pide la clave.

Ingresar y luego dar clic en el botón ‘Guardar’.

Acto seguido, la información se agregará a la lista de información guardada.

Gestor de contraseñas: